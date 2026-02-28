ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 28.02.2026 13:08 28 Şubat 2026 13:08
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.02.2026 13:11 28 Şubat 2026 13:11
Okuma Okuma:  1 dakika

THY, 10 ülkeye uçuşları iptal etti

THY, Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün seferlerini 2 Mart 2026’ya kadar iptal etti.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: İstanbul Havalimanı

ABD ve İran’ın İsrail’e yönelik saldırıları ve ardından yaşanan misillemelerle çatışmaların Körfez ülkelerine yayılmasının ardından Türk Hava Yolları bazı dış hat seferlerini iptal etti.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, 10 ülkeye yapılması planlanan uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre THY, Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün seferlerini 2 Mart 2026’ya kadar iptal etti. Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’a yönelik uçuşlar ise 28 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilmeyecek.

Yahya Üstün, hava sahasındaki gelişmeleri anlık olarak takip ettiklerini belirterek, ilave sefer iptallerinin de gündeme gelebileceğini söyledi.

İsrail, İran'a saldırılarıyla eş zamanlı Mescid-i Aksa'yı kapattı
İsrail, İran'a saldırılarıyla eş zamanlı Mescid-i Aksa'yı kapattı
Bugün 12:51

Haber Yeri
İstanbul
İran İsrail'i vurdu iran-israil ilişkileri İsrail İran'a saldırdı ABD İran'a saldırdı
ilgili haberler
İsrail, İran'a saldırılarıyla eş zamanlı Mescid-i Aksa'yı kapattı
Bugün 12:51
ABD, İran'a haksız gözaltılar nedeniyle yaptırım kararı açıkladı
Bugün 11:19
İRAN'DAN MİSİLLEME
ABD ve İsrail, İran’a saldırı başlattıklarını duyurdu
Bugün 09:39
