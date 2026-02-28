THY, 10 ülkeye uçuşları iptal etti

ABD ve İran’ın İsrail’e yönelik saldırıları ve ardından yaşanan misillemelerle çatışmaların Körfez ülkelerine yayılmasının ardından Türk Hava Yolları bazı dış hat seferlerini iptal etti.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, 10 ülkeye yapılması planlanan uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre THY, Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün seferlerini 2 Mart 2026’ya kadar iptal etti. Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’a yönelik uçuşlar ise 28 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilmeyecek.

Yahya Üstün, hava sahasındaki gelişmeleri anlık olarak takip ettiklerini belirterek, ilave sefer iptallerinin de gündeme gelebileceğini söyledi.

