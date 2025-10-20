Thomas Barrack’tan, Sezar Yasası’nın kaldırılması için çağrı

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Suriye’ye yönelik yaptırımları içeren Sezar Yasası’nın (Caesar Act) kaldırılmasına destek vermeleri için ABD Temsilciler Meclisi üyelerine çağrıda bulundu.

Barrack, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, “Suriye halkına yeniden çalışma, ticaret yapma ve umut etme hakkı geri verilmelidir,” dedi.

8 Aralık 2024'ten sonra Suriye'deki yeni yönetimin Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Avrupa ülkeleri ile ilişkileri yeniden tesis ederek uzlaşı sürecine girdiğini belirten Barrack, “Devam eden yaptırımlar artık despotları cezalandırmıyor. Suriye’nin yeniden ayağa kalkmasını sağlayabilecek öğretmenleri, çiftçileri ve esnafları cezalandırıyor,” değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan ve Hizbullah vurgusu

Barrack, ABD Başkanı Donald Trump’ın 30 Haziran’da yayımladığı başkanlık kararnamesiyle Suriye’ye uygulanan yaptırımların çoğunu resmî olarak kaldırdığını hatırlatarak, bu adımın “ABD’nin artık kısıtlama değil, yeniden inşa yanlısı olduğunu” gözler önüne serdiğine işaret etti.

Trump ve ABD Senatosu’nun yasanın kaldırılması için “halihazırda cesaret gösterdiğini” belirten Barrack, Sezar Yasası'nın kaldırılmasının “tarihi unutturmak değil, onu yeniden şekillendirmek” anlamına geldiğini vurguladı.

Barrack, ayrıca Lübnan’ı Ortadoğu barış sürecinin “ikinci halkası” olarak nitelendirerek, ülkenin egemenliğini güçlendirmek için Hizbullah’ın askeri kanadının tasfiye edilmesi gerektiğini ve Lübnan hükümeti silahlı güçleri yalnızca Lübnan Silahlı Kuvvetleri çatısı altında hızla toplamazsa İsrail’in tek taraflı müdahalesinin kaçınılmaz olacağını vurguladı.

Barrack, son olarak 2026 seçimlerinin gecikmesi veya manipülasyonunun Lübnan’ı kaosa ve ekonomik çöküşe sürükleyebileceğini belirtti.