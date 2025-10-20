ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 20 Ekim 2025 16:20
 ~ Son Güncelleme: 20 Ekim 2025 16:22
2 dk Okuma

Thomas Barrack’tan, Sezar Yasası’nın kaldırılması için çağrı

“Devam eden yaptırımlar artık despotları cezalandırmıyor. Suriye’nin yeniden ayağa kalkmasını sağlayabilecek öğretmenleri, çiftçileri ve esnafları cezalandırıyor.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Thomas Barrack’tan, Sezar Yasası’nın kaldırılması için çağrı
Thomas Barrack ve Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, Fotoğraf: AA / Arşiv

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Suriye’ye yönelik yaptırımları içeren Sezar Yasası’nın (Caesar Act) kaldırılmasına destek vermeleri için ABD Temsilciler Meclisi üyelerine çağrıda bulundu.

Barrack, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, “Suriye halkına yeniden çalışma, ticaret yapma ve umut etme hakkı geri verilmelidir,” dedi.

8 Aralık 2024'ten sonra Suriye'deki yeni yönetimin Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Avrupa ülkeleri ile ilişkileri yeniden tesis ederek uzlaşı sürecine girdiğini belirten Barrack, “Devam eden yaptırımlar artık despotları cezalandırmıyor. Suriye’nin yeniden ayağa kalkmasını sağlayabilecek öğretmenleri, çiftçileri ve esnafları cezalandırıyor,” değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan ve Hizbullah vurgusu

Barrack, ABD Başkanı Donald Trump’ın 30 Haziran’da yayımladığı başkanlık kararnamesiyle Suriye’ye uygulanan yaptırımların çoğunu resmî olarak kaldırdığını hatırlatarak, bu adımın “ABD’nin artık kısıtlama değil, yeniden inşa yanlısı olduğunu” gözler önüne serdiğine işaret etti.

Trump ve ABD Senatosu’nun yasanın kaldırılması için “halihazırda cesaret gösterdiğini” belirten Barrack, Sezar Yasası'nın kaldırılmasının “tarihi unutturmak değil, onu yeniden şekillendirmek” anlamına geldiğini vurguladı.

Barrack, ayrıca Lübnan’ı Ortadoğu barış sürecinin “ikinci halkası” olarak nitelendirerek, ülkenin egemenliğini güçlendirmek için Hizbullah’ın askeri kanadının tasfiye edilmesi gerektiğini ve Lübnan hükümeti silahlı güçleri yalnızca Lübnan Silahlı Kuvvetleri çatısı altında hızla toplamazsa İsrail’in tek taraflı müdahalesinin kaçınılmaz olacağını vurguladı.

Barrack, son olarak 2026 seçimlerinin gecikmesi veya manipülasyonunun Lübnan’ı kaosa ve ekonomik çöküşe sürükleyebileceğini belirtti.

Sezar Yasası hakkında

2019 yılında yürürlüğe giren ve ABD tarafından uygulamaya konulan Sezar Yasası, Beşar Esad yönetimindeki Suriye’ye yönelik kapsamlı bir ekonomik ambargo niteliğindeydi.

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Haziran 2025’te Suriye’ye yönelik ABD yaptırım programını sona erdirmek için bir başkanlık kararnamesi yayımladı; ancak insan hakları ihlalleri, kimyasal silah faaliyetleri ve uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin yaptırımlar yürürlükte kalmaya devam ediyor.

Yasanın kaldırılması, Mart 2025’te göreve gelen Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara liderliğindeki yeni yönetimin uluslararası destek kazanmasını kolaylaştıracak. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Thomas Barrack ahmed eş-şara Suriye Sezar Yasası abd donald trump lübnan Hizbullah
ilgili haberler
ABD BÜYÜKELÇİSİ'NDEN 90° DÖNÜŞ
Barrack: "'Erdoğan'a meşruiyet verelim' dedik ama Türkiye'de değil ABD kamuoyu nezdinde"
25 Eylül 2025
/haber/barrack-erdogan-a-mesruiyet-verelim-dedik-ama-turkiye-de-degil-abd-kamuoyu-nezdinde-311918
WASHINGTON YALNIZCA ANKARA'YI DİNLEMİYOR
ABD'nin Suriye Temsilcisi Barrack: "SDG artık PKK ile bağlantısı kalmamış ayrı bir yapı"
1 Eylül 2025
/haber/abd-nin-suriye-temsilcisi-barrack-sdg-artik-pkk-ile-baglantisi-kalmamis-ayri-bir-yapi-311040
FİDAN VE ŞEYBANİ'YE SÜRPRİZ
Thomas Barrack: "Suriye'de -Federasyon değilse de- merkeziyetçi devlete alternatifler gerek"
25 Ağustos 2025
/haber/thomas-barrack-suriye-de-federasyon-degilse-de-merkeziyetci-devlete-alternatifler-gerek-310814
ABD’nin Suriye Temsilcisi Barrack’tan Şam’a destek, İsrail'e eleştiri
21 Temmuz 2025
/haber/abdnin-suriye-temsilcisi-barracktan-sama-destek-israil-e-elestiri-309676
ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı Tom Barrack'a Senato'dan onay
30 Nisan 2025
/haber/abd-nin-ankara-buyukelcisi-adayi-tom-barrack-a-senato-dan-onay-306971
Tom Barrack kimdir?
30 Nisan 2025
/haber/tom-barrack-kimdir-306968
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
ABD BÜYÜKELÇİSİ'NDEN 90° DÖNÜŞ
Barrack: "'Erdoğan'a meşruiyet verelim' dedik ama Türkiye'de değil ABD kamuoyu nezdinde"
25 Eylül 2025
/haber/barrack-erdogan-a-mesruiyet-verelim-dedik-ama-turkiye-de-degil-abd-kamuoyu-nezdinde-311918
WASHINGTON YALNIZCA ANKARA'YI DİNLEMİYOR
ABD'nin Suriye Temsilcisi Barrack: "SDG artık PKK ile bağlantısı kalmamış ayrı bir yapı"
1 Eylül 2025
/haber/abd-nin-suriye-temsilcisi-barrack-sdg-artik-pkk-ile-baglantisi-kalmamis-ayri-bir-yapi-311040
FİDAN VE ŞEYBANİ'YE SÜRPRİZ
Thomas Barrack: "Suriye'de -Federasyon değilse de- merkeziyetçi devlete alternatifler gerek"
25 Ağustos 2025
/haber/thomas-barrack-suriye-de-federasyon-degilse-de-merkeziyetci-devlete-alternatifler-gerek-310814
ABD’nin Suriye Temsilcisi Barrack’tan Şam’a destek, İsrail'e eleştiri
21 Temmuz 2025
/haber/abdnin-suriye-temsilcisi-barracktan-sama-destek-israil-e-elestiri-309676
ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı Tom Barrack'a Senato'dan onay
30 Nisan 2025
/haber/abd-nin-ankara-buyukelcisi-adayi-tom-barrack-a-senato-dan-onay-306971
Tom Barrack kimdir?
30 Nisan 2025
/haber/tom-barrack-kimdir-306968
Sayfa Başına Git