THK'de kayyım yangın söndürme uçaklarını satmak istiyor

2019’dan bu yana kayyımlarla yönetilen Türk Hava Kurumu (THK), ambulans helikopterlerden sonra şimdi de yangın söndürme uçaklarını satmak istiyor.

THK’nin kayyım heyeti Eylül’de mahkemeye başvurarak ellerindeki sekiz CL-215 tipi yangın söndürme uçağının satışı için onay istedi.

Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi de Ekim’de bir karar vererek uçakların satışını uygun olduğunu ancak öncesinde satışın neden talep edildiğinin ve satıştan elde edilecek paranın ne yapılacağının ayrıntılı bir şekilde açıklanmasına hükmetti.

Mahkeme kararında şöyle dedi:

“Her ne kadar kayyım heyetinin CL-415EAF dönüşümüne uyumlu 4 adet CL-215 ile CL-415EAF dönüşümüne uyumlu olmayan 4 adet CL-215 uçağının tamamının bir paket halinde satışının uygun olduğu değerlendirilmiş ise de, satışın neden talep edildiğinin ve satıştan elde edilecek paranın ne yapılacağının ayrıntılı bir şekilde beyan edilmediğini anlaşılmış olmakla, satış talebine esas olmak üzere;

Talep konusu uçakların mevcut özellik ve durumlarının, bu uçakların halen kurum faaliyetlerinde kullanılıp kullanılmadığının, Kurumun kuruluş amacı ve faaliyet alanları gözetildiğinde bu uçakların veya aynı nitelikteki uçaklara yeniden ihtiyaç duyulup duyulmayacağının, muhtemel bir satış sonucunda elde edilecek gelirden ne şekilde tasarruf edilmesinin planlandığı, bu uçakların kıymetine ilişkin eksper raporu bulunup bulunmadığı ve bu uçakların alış faturalarına ilişkin kayıtların muhtıranın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde beyanda bulunmanız hususu ihtar olunur.”

Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi daha önce THK’nin taşınmazlarını satışa çıkartan kayyım kararını iptal etmişti.

THK 3 yangın söndürme uçağını satışa çıkardı

THK borca batık

2019’un Haziran ayında Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, THK yönetim kurulundan üç üyenin istifa etmesi ve kitlenen seçim süreci nedeniyle kuruma kayyım atadı.

Aradan beş buçuk yıl geçmesine rağmen THK’da seçim yapılamadı. Halen kayyım heyeti tarafından yönetiliyor. İlk heyetin başında eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap Aşçı vardı. Şu ansa 2015’te AKP’den Tokat milletvekili aday adayı olan ancak aday gösterilmeyen Kemal Yurtnaç var.

2019’da THK’ye kayyım atandığında banka borçlarının toplamı 1 milyar 214 milyon TL, 71 milyon 776 bin Euro ve 484 bin dolardı. Sekiz şirketlerden dördü ‘borca batık’ durumdaydı. Ancak bunun yanında kurumun mülkiyetinde 1330 gayrimenkulü vardı.

Yurtnaç’ın Aralık 2024’te yaptığı son açıklamaya göre THK’nin borcu şu an 122 milyon dolar (4 milyar 308 bin TL). Devlet Denetleme Kurumu, THK’nin yeniden yapılandırılmasını öneriyor.

Haziran 2020 itibariyle THK’nin envanterinde kayıtlı 21 yangın söndürme uçağı bulunuyordu. Satışı istenen CL-215 tipi yangın söndürme uçağı sayısı da dokuzdu. Dördü halen aktif olarak kullanılıyor.

THK’nin uçaklarının 2021’deki orman yangınlarında kullanılmaması Türkiye’nin orman varlığının bir bölümünü kaybetmesine yol açmış, AKP iktidarı bu nedenle uzun süre eleştirilmişti.

Uçakların eski olduğuna yönelik iddialara THK kayyımı Cenap Aşçı “Yedek parça olduğu sürece bu uçaklar uçar” sözleriyle yanıt vermişti. Eleştirilerin ardından uçaklar kullanılmaya başlamıştı.

Bir Kurumun Portresi: Bakanlığın Hedefindeki THK

(HA)