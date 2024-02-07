‘The Mandalorian’ dizisinden çıkarılan oyuncu Carano, Disney'e dava açtı

Sosyal medya paylaşımının "antisemitik" görüşler içerdiğinin öne sürülmesinin ardından 2021'de yer aldığı ve "Yıldız Savaşları" (Star Wars) evreninde geçen "The Mandalorian" dizisinin kadrosundan çıkarılan ABD'li oyuncu Gina Carano, X sosyal medya platformundan konuyla ilgili açıklama yaptı.

Carano, ABD'de Cumhuriyetçi olmayı Nazi Almanyası döneminde Yahudi olmaya benzetmişti. Oyuncu aynı dönemlerde sosyal medya hesabından 2020 ABD seçimleri hakkında komplo teorileri yaydı, COVID-19 pandemisinin en zorlu dönemlerinde maske takanlarla dalga geçti ve transfobik söylemlerde bulundu.

Disney ve Lucasfilm yapım şirketine dava açtığını duyuran oyuncu, haberi "Bugün benim için önemli bir gün," diye duyurdu. Sözlerinin kendisini "şeytanlaştırmak" için çarpıtıldığını savunan Carano, işine kaldığı yerden devam etmek istediğini söyledi.

Elon Musk'tan hukuki destek

The Guardian gazetesinin aktardığına göre, dizide Cara Dune'u canlandıran Carano, bu hafta mahkemeye sunulan dilekçesinde, sağ görüşlere sahip olduğu ve Disney ile Lucasfilm'in sahip olduğu görüşlere uymayı reddettiği için 'tacize-iftiraya uğradığını ve itibarının zedelendiğini' savundu.

İki şirketi 'haksız işten çıkarma ve cinsel ayrımcılık' ile suçlayan oyuncu, 75 bin dolar tazminat ve işe iade talep etti.

X'in sahibi Elon Musk'ın kendisine hukuki destek sağladığını da aktaran Carano, "Elon Musk'a ve X'e, davamı görünür kılma fırsatı verdikleri için minnettarım ve teşekkürlerimi sunmak istiyorum," dedi.

Disney ve Lucasfilm, henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. (TY)