The Guardian, X’i terk ediyor

Dünya çapında saygın bir okuyucu kitlesine sahip İngiltere merkezli The Guardian gazetesi, Elon Musk’ı sahibi olduğu X’te (Twitter) paylaşım yapmayı bırakma kararı aldı.

Gazete, "rahatsız edici içeriklerin" sıklıkla yer aldığı platformun artık bulunmak için uygun bir mecra olmadığını belirtti. Platformda uzun süredir kaygıya neden olan içerikler arasında aşırı sağ komplo teorileri ve ırkçı söylemler olduğunu ifade etti.

ABD başkanlık seçim sürecindeki haber ve paylaşımlarının bu kaygıları artırdığını aktaran The Guardian şu açıklamayı yaptı:

Bu, platformda sıklıkla rahatsız edici içeriklerin tanıtılması veya bulunması, aşırı sağ komplo teorileri ve ırkçılık gibi konuları göz önünde bulundurduğumuz bir konuydu. ABD başkanlık seçimleri kampanyası sadece uzun zamandır düşündüğümüz şeyin altını çizmeye yaradı: X'in zehirli bir medya platformu olduğu ve sahibi Elon Musk'ın siyasi söylemi şekillendirmek için etkisini kullanabildiği.

The Guardian ardından da sosyal medyanın haber kuruluşları için önemli bir araç olabileceğini ve yeni kitlelere ulaşmada yardımcı olduğunu söyledi. “Ancak bu noktada X, çalışmalarımızı tanıtmada artık daha az rol oynuyor” diye ekledi.

İnternet sitelerinin herkese açık ve erişilebilir durumda olduğunu belirten gazete “İnsanların theguardian.com'a gelip çalışmalarımızı orada desteklemesini tercih ediyoruz" dedi.

The Guardian ayrıca X kullanıcılarının makalelerini platform genelinde paylaşmaya devam edebileceğini ve X'teki gönderilerin zaman zaman canlı haber raporlamasının bir parçası olarak çalışmalarına yerleştirileceğini aktardı. Muhabirlerin de platformu haber toplama amacıyla kullanmaya devam edebileceklerini söyledi.

X terk ediliyor

The Guardian'ın X'te 80'den fazla hesabı ve yaklaşık 27 milyon takipçisi bulunuyordu. Guardian, X'teki içerik standartları konusundaki endişeleri nedeniyle geçen yıl benzer bir adım atan NPR ve PBS gibi kuruluşlara katılmış oldu.

Geçtiğimiz günlerde Berlin Film Festivali, bilinen adıyla Berlinale, resmi bir neden göstermeden X'i bıraktığını duyurarak 133 binden fazla takipçisiyle vedalaştı. Geçen ay Kuzey Galler polisi X'i kullanmayı bıraktığını çünkü "artık değerleriyle uyuşmadığını" duyurdu.

Kendini "ifade özgürlüğü savunucusu" olarak ilan eden Musk, komplo teorisyeni Alex Jones, hakkında insan kaçakçılığı, cinsel saldırı ve istismar iddiaları olan organize suç örgütü lideri Andrew Tate ve aşırı sağcı ve Müslüman karşıtı Tommy Robinson'ın hesapları da dahil olmak üzere yasaklı hesapları yeniden etkinleştirmişti.

(HA)