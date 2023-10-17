The Guardian, Netanyahu’yu çizen karikatüristi işten attı

Birleşik Krallık’ın önde gelen gazetelerinden The Guardian, 42 yıllık karikatüristi Steve Bell’i İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu eleştiren bir karikatür nedeniyle kovdu.

Bell karikatürde, Netanyahu’yu kendi karnı üzerine Gazze Şeridi’nin ana hatlarını neşterle kesmek üzereyken resmediyor. Netanyahu’yu karikatürde “Gazze sakinleri… Hemen şimdi defolun” diyor.

The Guardian Bell’in çizimini ‘antisemitik (Yahudi düşmanı)’ buldu. Bell’in aktardığına göre karikatürün yayınlanmayacağı gazete tarafından kendisine telefonla bildirildi.

"Antisemitik mecaz"

Gerekçe olarak da karikatürün 17. yüzyılda yaşamış İngiliz şair William Shakespeare’in ‘Venedik Taciri’ adlı oyununda yer alan ‘tefeci Yahudi’ Shylock karakterinin ‘yarım kilo et’ repliğini anımsatmasını gösterdi.

Shylock, açgözlü doğası nedeniyle İngiliz edebiyatındaki en kötü şöhretli Yahudi tiplemelerinden biri olarak kabul ediliyor. Oyunda Shylock, geri ödenmeyen bir borç için birinin etinden yarım kilo istiyor.

Bell, kendisine gelen telefonda gerekçenin “Yahudi adam, et parçası, antisemitik mecaz” olarak açıklandığını söyledi.

Gazetenin gerekçesine anlam veremediğini belirten Bell, çiziminde David Levine’in 60’lı yılların ABD başkanı Lyndon B. Johnson’ı Vietnam savaşı üzerinden eleştirdiği karikatürden esinlendiğini söyledi.

Guardian da yaptığı bir açıklamayla Bell’in sözleşmesinin yenilenmeyeceği söyledi. Ardından 40 yılı aşkın süredir gazetede çizen karikatüriste teşekkür etti. Bell, 1981’den beri Guardian’a karikatür çiziyordu.

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2018'de de sansürlemişti

The Guardian, Steve Bell'in 7 Haziran 2018'de çizidiği bir karikatüri de "Yahudi karşıtlığı" gerekçesiyle sansürlemişti.

Gazete Bell’in İngiltere Başbakanı Theresa May ile İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu'yu, ortalarındaki şöminede İsrail askerleri tarafından öldürülen hemşire Rezzan en-Neccar'ı yanarken resmeden karikatürünü yayımlamamıştı.

Gazete, Bell’in karikatürünü, şöminenin "Yahudilerin 2. Dünya Savaşında uğradığı soykırıma atıf yaptığı ve Yahudi karşıtı" olduğu gerekçesiyle yayıma sokmamıştı.

Bell, "Odun sobaları, fırınlar, soykırım ve diğer Nazi karşıtı şeylerin karikatürün eleştirisine katılmasını aklım almıyor." demişti.

Steve Bell'in The Guardian için çizdiklerine buradan, kişisel web sitesine de buradan ulaşılabilir.

(HA)