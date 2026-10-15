The Guardian: İsrail, Trump'ın Gazze'de kurmayı planladığı askeri üssü engelliyor

İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık ettiği Barış Kurulu'nun Gazze’de uluslararası bir askeri güç için üs kurma girişimini engelliyor.

The Guardian'dan Aram Roston'ın özel haberine göre İsrail, ağustos ayında sözleşmesi imzalanan projenin hayata geçirilmesine hala izin vermedi. İnşaatı üstlenen şirketin çalışanları ile ekipman taşıyan kamyonların Gazze'ye girişine izin verilmiyor.

Konuyla doğrudan bilgi sahibi bir kaynak, gazeteye yaptığı açıklamada, "İsrail sınırı açmıyor" dedi.

Barış Kurulu sözcüsü, İsrail ordusu ve İsrail hükümeti ise The Guardian'ın konuyla ilgili sorularını yanıtlamadı.

150 asker için askeri üs kurulacaktı

Trump'ın başkanlığındaki Barış Kurulu, Gazze'deki ilk inşaat sözleşmesini ağustos ayı başında ABD'nin Louisiana eyaletinde faaliyet gösteren Arkel International şirketine vermişti.

Proje kapsamında, Gazze'de oluşturulması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) ilk birliklerine ev sahipliği yapacak bir askeri üs inşa edilmesi öngörülüyordu.

Yaklaşık 100 metreye 100 metre boyutlarında, güvenlik önlemleriyle güçlendirilmiş geçici üs, daha önce tartışmalı Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın (GHF) kullandığı bir alana kurulacaktı.

ABD destekli GHF, Mayıs-Ekim 2025 döneminde Gazze'de özel güvenlik görevlilerinin koruması altında yardım dağıtımı yapmış, ardından faaliyetlerini sonlandırmıştı.

Üs, kısa süreli rotasyonlarla görev yapacak, ağır silahlarla donatılmış 150 askeri barındıracaktı. Bu askerlerin, Fas ve Kosova'dan gönderilen toplam 500 kişilik daha geniş bir askeri birlikten seçilmesi öngörülüyordu.

"Uluslararası güç olmadan yeniden inşa başlayamaz"

Ancak İsrail'in üs inşasına izin vermemesi yalnızca askeri konuşlanmayı değil, Barış Kurulu'nun Gazze'deki diğer faaliyetlerini de durdurdu.

Konuya yakın kaynak, güvenlik sağlanmadan bölgeye inşaat ekipmanı getirilemeyeceğini, altyapı ve temel yaşam destek tesislerinin kurulamayacağını söyledi.

Gazetenin haberi dayandırdığı kaynak, "Uluslararası İstikrar Gücü olmadan Gazze'ye giremezsiniz. Yeniden inşa çalışmalarını gerçekleştiremezsiniz" ifadelerini kullandı.

Aynı kaynak, Barış Kurulu yetkililerinin İsrail hükümetinin 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimlerin ardından projeye izin vereceğini düşündüklerini aktardı.

Yeniden inşa için 71 milyar dolarlık plan

Birleşmiş Milletler'in 2025'te yetkilendirdiği Barış Kurulu, Ekim 2025'te Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından oluşturuldu.

Donald Trump'ın ömür boyu başkan olarak belirlendiği kurulun yönetiminde, damadı Jared Kushner ve uluslararası görüşmelerde özel temsilci olarak görevlendirdiği Steve Witkoff da bulunuyor.

Bazı Batılı ülkeler kurula katılmaktan kaçınırken, 28 ülke kurucu üye oldu.

Kurul, 23 Eylül'de Gazze'nin yeniden inşasına yönelik altı aylık, 2,45 milyar dolarlık bir başlangıç planı açıkladı. Yeniden inşanın 10 yıllık toplam maliyetinin ise 71 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

Kurulun planları arasında, Gazze'nin Akdeniz kıyısında lüks turizm tesisleri ve yüksek teknolojili gökdelenlerin yer aldığı bir kent olarak yeniden tasarlanması da bulunuyor. Jared Kushner, bu vizyona ilişkin mimari görselleri daha önce kamuoyuyla paylaşmıştı.

Kurulun üst düzey danışmanlarından Aryeh Lightstone ise yeniden inşa çalışmalarına kaynak sağlamak üzere yeni bir fon oluşturulacağını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor

Öte yandan İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 74 binden fazla Filistinliyi öldürdü, 175 binden fazla kişiyi yaraladı. Altyapının yaklaşık yüzde 90'ını yıktı.

Ayrıca ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025’ten bu yana da İsrail Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bu tarihten beri Gazze’de 1501 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 323 kişi yaralandı.

(HA)