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Yayın Tarihi: 16 Ekim 2023 15:15
 ~ Son Güncelleme: 16 Ekim 2023 15:19
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TGS’nin, Sputnik’le dayanışma etkinliğine hava muhalefeti engeli

Bugün Süzer Plaza önünde gerçekleştirilecek etkinlik hava şartları nedeniyle ertelendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/16/tgsnin-sputnikle-dayanisma-etkinligine-hava-muhalefeti-engeli.jpg

Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın (TGS), Sputnik’in işten çıkardığı ve grev yapan çalışanlarla dayanışma için bugün düzenlemeyi planladığı etkinlik hava koşullarına takıldı.

TGS, protest müzik grubu Bandista’nın da katılacağı etkinliği ileri bir tarihe erteledi.

Konuyla ilgili bir duyuru yapan TGS, “Bugün, grevimizin 61. gününde yapacağımız basın açıklamasını İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe erteliyoruz. Tüm meslektaşlarımız ve dostlarımıza duyururuz” dedi.

Sputnik grevine Bandista desteği
Sputnik grevine Bandista desteği
15 Ekim 2023

 (HA)

TGS Sputnik
bu haberin uzantıları
Sputnik grevine Bandista desteği
15 Ekim 2023
/haber/sputnik-grevine-bandista-destegi-286367
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