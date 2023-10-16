TGS’nin, Sputnik’le dayanışma etkinliğine hava muhalefeti engeli

Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın (TGS), Sputnik’in işten çıkardığı ve grev yapan çalışanlarla dayanışma için bugün düzenlemeyi planladığı etkinlik hava koşullarına takıldı.

TGS, protest müzik grubu Bandista’nın da katılacağı etkinliği ileri bir tarihe erteledi.

Konuyla ilgili bir duyuru yapan TGS, “Bugün, grevimizin 61. gününde yapacağımız basın açıklamasını İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe erteliyoruz. Tüm meslektaşlarımız ve dostlarımıza duyururuz” dedi.

Sputnik grevine Bandista desteği

(HA)