TGS ve MLSA’dan 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü etkinliği

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) ile Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde düzenleyecekleri etkinlikle sansür, yargılamalar, medyanın tek elde toplanması, dezenformasyon, propaganda, yoksulluk gibi gazeteciliğin sorunlarını masaya yatırıp çözüm önerileri arayacak.

Etkinlikte TGS’nin bu yıl gazeteci yoksulluğunu merkeze alan Basın Özgürlüğü 2024 Raporu'nun lansmanının yanısıra MLSA’nın Sansür ve RTÜK Rapor bulguları paylaşılacak.

Panelden detaylar

İstanbul Beyoğlu'ndaki Nippon Otel'de saat 17.00'de yapılacak 'Propaganda Günlerinde Hakikat' panelinin açılış konuşmasını geçen yıl 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde tutuklanan Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eş Başkanı Dicle Müftüoğlu yapacak. Panelin moderatörlüğünü Sözcü TV'den İpek Özbey yapacak. Konuşmacı olarak katılacak gazeteciler ve konuları ise şöyle:

Çiğdem Toker (T24 Yazarı): Propagandanın finansal izleri

Ali Topuz (Artı Gerçek Genel Yayın Yönetmeni): 90’lardan bugüne devlet propagandası ve medya

Barış Avşar (Gazete Duvar Genel Yayın Yönetmeni): Dezenformasyon çağında hakikat.

(EMK)