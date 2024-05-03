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Yayın Tarihi: 3 Mayıs 2024 10:46
 ~ Son Güncelleme: 3 Mayıs 2024 10:52
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TGS ve MLSA’dan 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü etkinliği

Etkinlikte TGS’nin bu yıl gazeteci yoksulluğunu merkeze alan Basın Özgürlüğü 2024 Raporu'nun lansmanının yanısıra MLSA’nın Sansür ve RTÜK Rapor bulguları paylaşılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
TGS ve MLSA’dan 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü etkinliği

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) ile Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde düzenleyecekleri etkinlikle sansür, yargılamalar, medyanın tek elde toplanması, dezenformasyon, propaganda, yoksulluk gibi gazeteciliğin sorunlarını masaya yatırıp çözüm önerileri arayacak. 

Etkinlikte TGS’nin bu yıl gazeteci yoksulluğunu merkeze alan Basın Özgürlüğü 2024 Raporu'nun lansmanının yanısıra MLSA’nın Sansür ve RTÜK Rapor bulguları paylaşılacak. 

Panelden detaylar

İstanbul Beyoğlu'ndaki Nippon Otel'de saat 17.00'de yapılacak 'Propaganda Günlerinde Hakikat' panelinin açılış konuşmasını geçen yıl 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde tutuklanan Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eş Başkanı Dicle Müftüoğlu yapacak. Panelin moderatörlüğünü Sözcü TV'den İpek Özbey yapacak. Konuşmacı olarak katılacak gazeteciler ve konuları ise şöyle: 

Çiğdem Toker (T24 Yazarı): Propagandanın finansal izleri

Ali Topuz (Artı Gerçek Genel Yayın Yönetmeni): 90’lardan bugüne devlet propagandası ve medya

Barış Avşar (Gazete Duvar Genel Yayın Yönetmeni): Dezenformasyon çağında hakikat. 

(EMK)

Ali Duran Topuz 3 mayıs dünya basın özgürlüğü günü TGS
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Bugün 17:07
/haber/tgsden-yeni-rapor-gazeteciler-yoksulluk-kiskacinda-294938
Özgür Özel'den 3 Mayıs mesajı: Basını özgür bir Türkiye, demokrasimiz için şarttır
Bugün 12:57
/haber/ozgur-ozel-den-3-mayis-mesaji-basini-ozgur-bir-turkiye-demokrasimiz-icin-sarttir-294920
3 MAYIS BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ GÜNÜ
Meslek örgütleri: Özgür basın özgür toplum demektir
Bugün 10:33
/haber/meslek-orgutleri-ozgur-basin-ozgur-toplum-demektir-294907
Medya Gözlem Raporları
1 Mart 2024
/proje/medya-gozlem-raporlari-285351
Medyada alternatif arayışlar ve medya gözlem merkezleri
26 Eylül 2023
/yazi/medyada-alternatif-arayislar-ve-medya-gozlem-merkezleri-285401
BİA Medya Gözlem Veritabanı
25 Eylül 2023
/proje/bia-medya-gozlem-veritabani-285344
"BİA Medya Gözlem Raporlarıyla İfade Özgürlüğünün 20 Yılı" webinarına çağrı
15 Kasım 2022
/haber/bia-medya-gozlem-raporlariyla-ifade-ozgurlugunun-20-yili-webinarina-cagri-269956
VİDEO/EROL ÖNDEROĞLU ANLATIYOR
BİA Medya Gözlem Raporları'nın 20 yıllık öyküsü
23 Aralık 2020
/haber/bia-medya-gozlem-raporlari-nin-20-yillik-oykusu-236435
bianet Medya Gözlem Veritabanı Yayında
5 Temmuz 2019
/haber/bianet-medya-gozlem-veritabani-yayinda-210108
Medya Gözlem Veritabanı Yayına Giriyor
28 Haziran 2019
/haber/medya-gozlem-veritabani-yayina-giriyor-209897
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