TGS: Gazetecilik saldırı altında

Türkiye’de gazeteciler için son beş gün kayyım atamaları, gözaltılar, tutuklamalar, ev hapisleri, ölüm tehditleri ve fiziki saldırılarla geçti.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) son günlerde gazete ve gazetecilere yönelik ihlalleri sıralayarak “Gazetecilik saldırı altında” dedi.

Yaşananların, Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğüne yönelik tahammülsüzlüğün geldiği boyutu gösterdiğini kaydeden TGS şu listeyi paylaştı:

Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin seçilmiş yönetimine İstanbul Vali Yardımcısı kayyım olarak atandı ve köklü derneğin yönetimine el kondu. İktidar, seçimle gelen belediyelere el koyma alışkanlığını bir meslek örgütünde de devam ettirdi.

Suriye’de çalışırken SİHA saldırısıyla gazeteciler Cihan Bilgin ve Nazım Daştan öldürüldü. Ölümleri protesto etmek isteyen meslektaşları Diyarbakır, Van ve İstanbul’da engellendi. Diyarbakır’da açıklama yapılmasına izin verilmedi. Van’da 10 gazeteci gözaltına alındı. İstanbul Şişhane'de yapılmak istenen açıklamada, aralarında gazetecilerin de bulunduğu 59 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 gazeteci tutuklandı. '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet' ve 'Örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla tutuklanan gazeteicler Gülistan Dursun, Pınar Gayıp, Serpil Ünal, Hayri Tunç, Enes Sezgin, Osman Akın ve Can Papila.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Özlem Gürses hakkında, kendi YouTube kanalı TV OZ'de yayınladığı videoda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili kullandığı, “Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş” şeklindeki sözleri üzerine, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan resen soruşturma başlattı. Ankara’da gözaltına alınan Gürses, İstanbul’a getirildi. Canlı yayında yaşanan bir dil sürçmesi “Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama” suçundan tutuklama talebine kadar büyüdü. Gürses hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi kararı verildi.

Serhat News, Eylül 2024’te AKP'li Veysel Ürüm'ün şirketi Vefa Grup'un Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Topçudeğirmeni Köyü’ndeki maden faaliyetlerinin yarattığı doğa tahribatını ve bölge halkının yaşadığı mağduriyeti haberleştirdi. AKP'li Ürüm, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘yalan haber’ ve ‘itibarı zedeleme’ suçlamasıyla Serhat News’ten şikayetçi oldu. Van Cumhuriyet Başsavcılığı da Ürüm'ün şikâyeti üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma devam ederken Ürüm’ün damadı ve şoförü Orhan Delen, Serhat News Genel Yayın Yönetmeni Sıddık Güler’i arayarak, küfür ve hakaret etti, ardından ölümle tehdit etti.

Halk TV'nin İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan binasına bir kişi saldırıda bulundu. Kanalın binasına giren Y.P. isimli saldırgan, eşyalara zarar verdi ve çalışanlara hakaret etti.

İstanbul'da bulunan KRT TV'nin bulunduğu binaya, cumartesi akşamı, üzerinde el bombası olduğunu iddia eden bir saldırgan zorla girdi. Saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

TGS, gazetecilik mesleğine yönelik düşman politikaların devam ettiği sürece benzerlerinin yaşanmaya devam edeceğini belirtti. AKP hükümeti “bir an önce bu politikadan vazgeçmeye” çağırdı. “Gazetecilik suç değildir. Gazetecilik topluma doğruyu, gerçeği ulaştırma mesleğidir. Gerçeklerden korkmayın, gazetecilere saygı gösterin” dedi.

Gazetecileri de meslek paydasında buluşup dayanışmaya davet etti.

(HA)