TGS: Gazetecilere gizlice uyguladığınız şiddeti de kayda alıyoruz

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İstanbul Şubesi, Cumartesi Anneleri/İnsanlarının Galatasaray Meydanı yapmak istediği eylemi takip eden gazetecilere yönelik polis engellemelerini ve şiddetini raporlaştırıyor.



Cumartesi Anneleri eylemine polis şiddeti bilirkişi raporunda

“Basına baskıya son verin”

TGS İstanbul Şube, bu haftaki raporunu, “Gizlice uyguladığınız şiddeti de kayda alıyoruz” başlığıyla yayınlandı.

İçişleri Bakanlığı’na çağrı yapan sendikanın hazırladığı raporda şu noktalar öne çıktı:

*7 Ekim Cumartesi günü, 967. Hafta buluşmasında haber takibi yapan gazeteciler polis şiddetine maruz kaldı. Kayıp yakınlarının ablukaya alındığı anı bir kafede çekmek isteyen bir gazeteci, polis şiddetine maruz kaldı. Polis, gazetecinin çekimini engellemek için kamerasını zorla indirerek, çekim yapmasını engelledi.

*Öte yandan ara sokaklarda da takip edilen gazeteciler, haberi takibini sürdürmek için bir kovalamacanın içine sürükleniyor.

*Galatasaray Meydanı’na yaklaşan kayıp yakınlarının 967. Haftasında gözaltına alınırken, çekim yapan bir muhabir, tekmelendi.

*Polis, muhabire şiddet uygulayacağı sırada kamera kaydına geçmemesi için ayağına tekme attı. İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İstanbul Emniyet Müdürlüğüne çağrı yapıyoruz. Kayda geçmesin diye gizlice meslektaşımıza atılan tekmeler de basın mensupları tarafından kayda alınıyor.

*Basın mensuplarına yönelik şiddete biran önce son verin, halkın haber alma hakkını engellemeyin.

Ne olmuştu?

İstanbul Beyoğlu Kaymakamlığı 25 Ağustos 2018'de yapılan Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın 700. buluşmasını "herhangi bir bildirimde bulunulmadığı" iddiasıyla yasakladı.

Galatasaray Meydanı'nda toplanan Cumartesi Anneleri/İnsanları'na saldıran polis 23 kişiyi gözaltına aldı. Ardından 46 kişiye "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla dava açıldı.

1995'te gözaltında kaybedilen Hasan Ocak'ın ablası Maside Ocak, darp edilerek gözaltına alınanlar arasındaydı. 82 yaşındaki annesi Emine Ocak da polis şiddetine maruz kaldı.

Maside Ocak, kolluk görevlileri ve amiri hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak Başsavcılığın soruşturmaya yer olmadığı kararı vermesi üzerine başvurduğu İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de itirazı kesin olarak reddedince Ocak dosyayı AYM'ye taşıdı.

Yüksek mahkeme, şubat ayında verdiği kararda Anayasa'nın 34. maddesinde düzenlenen "toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal" edildiğine hükmetti. Maside Ocak'a 13 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Ardından AYM, Cumartesi İnsanları/Anneleri eylemine saldırıp Sebla Arcan'ı darp eden polis memurlarının, kötü muamele ve eziyet yasağını ihlal ettiğine hükmetti. Görevlilerin yargılanması ve Arcan'a 50 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Bu iki AYM kararına rağmen, hak savunucularının Galatasaray'da basın açıklaması yapması polis şiddetiyle engelleniyor.

(EMK)