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Yayın Tarihi: 15 Mayıs 2024 14:28
 ~ Son Güncelleme: 15 Mayıs 2024 14:35
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TGS'den gazetecilere, “istismar” haberleri uyarısı: Medyaya düşen görevler var

“TGS Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu olarak meslektaşlarımıza bir kez daha sorumluluklarını hatırlatıyor ve onları, bu sorumluluğun bilincinde haber üretmeye davet ediyoruz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
TGS'den gazetecilere, “istismar” haberleri uyarısı: Medyaya düşen görevler var
Fotoğra: csgorselarsiv.org

Son dönemde yapılan çocuk istismarı haberlerinde kullanılan dile ve sosyal medyadaki paylaşımlara dikkat çeken Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu, yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, “TGS Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu olarak meslektaşlarımıza bir kez daha sorumluluklarını hatırlatıyor ve onları, bu sorumluluğun bilincinde haber üretmeye davet ediyoruz” denildi.

Komisyon, önceki yıllarda hazırlamış olduğu haber yazım kurallarına dair rehberi de hatırlattı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Sevgili meslektaşlarımız,

Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu olarak yıllardır haber ve habercilik etiğini tartışıyor, gazetecilerin hassasiyet göstermesi gereken noktalara, durumlara dikkat çekiyoruz.

Çocuk istismarı gibi toplumda infial uyandıracak durumlarda biz gazetecilere apayrı bir görev düşüyor. Son günlerde yayımlanan cinsel saldırı haberlerinde, söz konusu şiddeti yeniden üreten ifadelere yer verildiğini üzülerek gözlemlemekteyiz. Oysa şiddetin tüm detaylarını vererek özellikle cinsel saldırıya maruz kalanı ve yakınlarını yeniden şiddete maruz bırakmadan bu suçu haberleştirmenin mümkün ve gazetecilik etiği açısından bir zorunluluk olduğunu hatırlatmak isteriz.

Cinsel saldırı, çoğunlukla gizlenen, kayıt altına alınamayan ve rapor edilmeyen suçların başında geliyor. Bu haberleri yaparken cinsel saldırıya maruz bırakılanın medya tarafından damgalanması onun yaşadığı travmayı artırmakla kalmaz, ikincil bir travma yaşamasına da neden olabilir.

Bu nedenle, gazetecilik etiğinden uzak bir şekilde kaleme alınan haberler, haberi okutmak için sosyal medyada yapılan paylaşımlar, cinsel saldırıya maruz bırakılanın suçlanmasına neden olabileceği gibi, failin cezasız kalması gibi sonuçlara da yol açabilir.

TGS Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu olarak meslektaşlarımıza bir kez daha sorumluluklarını hatırlatıyor ve onları, bu sorumluluğun bilincinde haber üretmeye davet ediyoruz.

(EMK)

TGS Kadın ve LGBTİ+Komisyonu tgs kadın ve lgbti komisyonu Çocuk İstismarı Önleme Komisyonu Raporu
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