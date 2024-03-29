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Yayın Tarihi: 29 Mart 2024 14:09
 ~ Son Güncelleme: 29 Mart 2024 14:21
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TGRT Haber’den YRP’ye sansür: Mehmet Altınöz programa davet edilip yayına çıkartılmadı

Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz, davet üzerine Cem Küçük'ün sunduğu Günaydın Türkiye programına gitti. Ancak burada kendisine konuk edilemeyeceği söylendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
TGRT Haber’den YRP’ye sansür: Mehmet Altınöz programa davet edilip yayına çıkartılmadı
Fotoğraf: Mehmet Altınöz / X

Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz TGRT Haber’den sansür yedi.

Altınöz, TGRT Haber'de Cem Küçük'ün sunduğu Günaydın Türkiye programından davet aldı.

Ancak Altınöz 09.20'de başlayacak program için kanala gittiğinde kendisine konuk edilemeyeceği ve programa çıkartılmasının mümkün olmadığı söylendi.

Bunun üzerine YRP, partiye dönük algı operasyonları ve ambargoların devam ettiğini belirten bir açıklama yaptı. “Hiçbir ambargo ya da kısıtlama üye rekorları kıran ve Türkiye'nin dört bir yanında yerel yönetimleri devralmaya hazırlanan Yeniden Refah Partisi'ni engellemeye yetmeyecektir. Bu tür kısıtlamaların milletimizde herhangi bir karşılığı yoktur. Yeniden Refah Partisi, Ahlaklı Belediyecilik şiarıyla hazırlandığı 31 Mart seçimlerinde yerel yönetimlerde iktidara gelecek ve Türkiye'nin en önemli belediyelerini alıp yoluna güçlenerek devam edecektir. Takdir kamuoyunundur” dedi.

Erbakan: Belli ki talimat gitmiş

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, 26 Mart’ta yaptığı açıklamada medyada ambargoya maruz kaldıklarını söylemiş ve “Gece gündüz bizden bahsediyorlar ama iktidarın kanalları, iktidarın korkusuyla hareket eden kanallar bizi çıkaramıyorlar. Buna cesaretleri, izinleri yok. İttifak kararımızı açıklamadan önce sürekli ‘kanalımıza çık’ diye davet eden, yayın yönetmenleri, gazeteciler, televizyonlar şimdi telefonlara çıkmıyorlar. Belli ki talimat gitmiş” diye açıklama yapmıştı.

Erbakan: İktidarın kanalları iktidarın korkusuyla bizi çıkarmıyorlar
Erbakan: İktidarın kanalları iktidarın korkusuyla bizi çıkarmıyorlar
26 Mart 2024

(HA)

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