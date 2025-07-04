TGC’den Halk TV ve Sözcü TV’ye yayın durdurma cezasına tepki

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Halk TV ve Sözcü TV’ye yönelik 10 günlük yayın durdurma kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

TGC Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, karar, “Anayasa güvencesi altındaki basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne yönelik ağır bir darbe” olarak nitelendirildi.

Halk TV’ye verilen 10 gün ekran karartma cezası dün (3 Temmuz) kanala tebliğ edildi. Yürütmeyi durdurma kararı verilmemesi halinde, Halk TV 8 Temmuz 2025 Salı gecesi karartılacak. Ankara 7. İdare Mahkemesi ise Sözcü TV’ye 27 Mart’ta verilen 10 günlük ekran karartma cezasının, yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. Sözcü TV ekranları 8 Temmuz 2025 Salı gecesi kararacak.

Halkın haber alma hakkının askıya alındığını belirten TGC, “RTÜK’ün haksız ve hukuksuz gerekçelerle çifte ekran karartması yalnızca gazetecileri değil, toplumun tamamının susturulmasını amaçlamaktadır,” dedi.

“Kararlar, siyasi nedenlerle alınıyor”

TGC, RTÜK’ün verdiği cezalarla medyayı kamusal meseleleri tartışmaktan vazgeçirmeye, eleştirel haber yapılmasını engellemeye çalıştığını belirterek şunları kaydetti:

“İktidarın kamu yararına olmayan faaliyetlerini haberleştiren medya kuruluşları, yayın durdurma ve para cezalarıyla baskı altına alınıyor, ekonomik olarak zayıflatılıyor. Ayrıca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 3 Temmuz 2025 Perşembe günü yaptığı toplantıda Sözcü TV’ye Leman karikatürü yorumu nedeniyle beş program durdurma cezası verdi. Tele 1’e Saraçhane mitingi altyazıları nedeniyle ceza kesildi. RTÜK’ün yetkilerini aşarak siyasi nedenlerle kararlar alması kabul edilemez. Bu tür uygulamalar, kamu gücünün sansür mekanizmasına dönüştürüldüğünün en açık göstergesidir.”

“Gazetecilik suç değildir”

İktidara, Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygı gösterme; RTÜK’e ise tarafsızlık ve kamu yararı ilkesi doğrultusunda görev yapma çağrısı yapan TGC, “Gazetecilerin haber yapmasının engellenmesi, televizyonların karartılması ülkedeki sorunları çözmeyecektir. Demokrasiyi geriletecektir. Gazetecilik suç değildir,” diyerek açıklamayı sonlandırdı.

Medya Gözlem Raporları

(VC)