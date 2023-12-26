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Yayın Tarihi: 26 Aralık 2023 15:35
 ~ Son Güncelleme: 26 Aralık 2023 15:54
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TGC’de Vahap Munyar dönemi

Turgay Olcayto’nun istifası sonrası Türkiye Gazeteciler Cemiyeti başkanlığına Vahap Munyar seçildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
TGC’de Vahap Munyar dönemi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Genel Başkanı Turgay Olcayto görevinden istifa etti. Olcayto’nun istifası sonrası boşalan genel başkanlık görevine Vahap Munyar seçildi.

Doğan Şentürk başkan vekili, İhsan Yılmaz başkan yardımcısı oldu. Genel saymanlık görevine de Hakan Güldağ seçildi. 

Sibel Güneş genel sekreter, Nuray Karagöz genel sekreter yardımcısı, Göksel Göksu, Pınar Aktaş, Uğur Güç ve Atilla Dişbudak ise üye olarak görevlerine devam edecekler. Toplantıda Turgay Olcayto’dan boşalacak yönetim kurulu üyeliğine ilk yedek üye Garbis Özatay’ın çağırılmasına karar verildi.

Yönetim kurulu toplantısında son konuşmasını yapan Olcayto şunları söyledi:

“Sedat Simavi önderliğinde gazetecilerin sorunlarını çözmek, haberin serbest dolaşımını sağlamak, bağımsız bağlantısız gazeteciliği hayata geçirmek için kurulan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 77’nci yılını onurlu bir biçimde tamamladı. 10 yıldan bu yana bu güzide topluluğun başkanlığını yürütmek, yönetim, denetim, balotaj, onur kurullarıyla komisyonlarındaki siz değerli arkadaşlarımla birlikte olmak benim için büyük bir gurur vesilesi oldu. Nail Güreli ile 1994’te başladığımız cemiyet serüvenimiz süresince hemen hemen bütün kurullarda görev yaptım. Bu görevlerim sırasında hep gazeteciliğin evrensel kurallarına göre çalışmaya gayret ettim. Ne iktidarların, ne sermayenin ne de çıkarcı medyanın yanında oldum. Yönetim kurullarındaki bütün arkadaşlarımla uyum içinde bağımsız bağlantısız gazeteciliğin ayakta kalması için uğraş verdik, veriyoruz. Hiçbir koşulda eğilmedik, bükülmedik. Kısaca bana bu gücü veren kurullardaki tüm arkadaşlarıma teşekkürü borç biliyorum.

Şimdi ayrılık zamanı; çok sevdiğim İstanbul’u geride bırakıyorum. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin başkanlığından da 6 Ocak 2024 tarihi itibariyle istifa ediyorum. Biliyorum ki, birlikte kurduğumuz ekibimiz cemiyeti daha da ileri taşıyacak güçtedir. Bu bakımdan gözüm hiç arkada kalmadan sizlere veda ediyorum. TGC’nin bütün üyelerine sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Vahap Munyar hakkında?

İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (İİTİA) Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu Radyo-TV Bölümü mezunu.

Mesleğe 1979’da ANKA Ajansı’nda başladı. UBA, Tercüman, Söz ve Milliyet gazetelerinde çalıştı.

Toplam 30 yıl çalıştığı Hürriyet Gazetesi’nde ekonomi muhabiri, ekonomi müdür yardımcısı, ekonomi müdürü, genel yayın yönetmenliği görevlerinde bulundu. Halen Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi’nin Genel Koordinatörlüğünü üstleniyor.

Kurucu Başkanı olduğu TOBB Medya ve İletişim Meclisi’nde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ni temsil ediyor.

1958’de Malatya doğumlu.

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(HA)

türkiye gazeteciler cemiyeti TGC Vahap Munyar
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/haber/gazeteci-isveren-tanigi-eski-muduru-munyar-i-tgc-ye-sikayet-etti-103601
ilgili haberler
Hürriyet’in Yeni Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Oldu
5 Kasım 2019
/haber/hurriyet-in-yeni-yayin-yonetmeni-ahmet-hakan-oldu-215411
Gazeteci, İşveren Tanığı Eski Müdürü Munyar'ı TGC’ye Şikayet Etti
14 Aralık 2007
/haber/gazeteci-isveren-tanigi-eski-muduru-munyar-i-tgc-ye-sikayet-etti-103601
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