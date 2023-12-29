TGC: RTÜK haksız cezalarla gerçeğe erişimi engellemekten vazgeçmelidir

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu RTÜK’ün yerel seçimler öncesi Fox TV, Halk TV, Sözcü TV, Tele 1 ve KRT’de yayınlanan haber, program ve dizi için verdiği cezalarla iktidarın tek tip toplum, tek tip haber ve gazeteci yaratma projesine hizmet ettiğine dikkat çekti.

TGC Yönetim Kurulu bir kez daha RTÜK’ü iktidarın sansür aygıtı olarak çalışmaktan vazgeçmeye çağırdı.

Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşler yer aldı:

2023 yılı biterken RTÜK; Fox TV, Halk TV, Sözcü TV, Tele 1 ve KRT'ye verdiği ağır cezalarla iktidarın sansür aygıtı olarak halkın gerçeğe erişimini engellemeye çalışmaktadır. Seçim öncesi iktidarın tek tip düşünce, tek tip toplum, tek tip haber ve gazeteci oluşturma projesine hizmet etmektedir."

*CHP’li üye İlhan Taşcı’nın sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamaya göre; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu iktidarı eleştiren medya kuruluşlarına ceza yağdırmıştır. Haberlere, programlara ve dizilere verilen cezaların gerekçesi basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü açısından içinde bulunduğumuz karanlık dönemin de özetidir. RTÜK’ün kararları demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkelerine aykırıdır.

*RTÜK iktidara yakın olmayan TV kanallarını düzenli olarak cezalandırarak hukuksuzluğu sürdürmekten basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü engellemekten vazgeçmelidir.

*RTÜK’ün görevi yurttaşların haber alma, gerçeğe erişim ve bilgilenme hakkını engellemek olmamalıdır. Gazetecilik suç değildir. RTÜK iktidar adına ceza dağıtmaktan vazgeçmelidir. RTÜK’ü kararlarında tarafsız davranmaya, Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygılı olmaya çağırmaya devam ediyoruz.

İRFAN DEĞİRMENCİ: İNSAN HAKLARINA SAYGI DUYMAYI ÖĞRENECEKLER RTÜK'ten Halk TV'ye "Halk Meydanı" cezası: "LGBTİ+ çocuklar çok seviniyorlardır"

Tarikatlar istedi RTÜK cezayı kesti: FOX TV'ye "Kızıl Goncalar" cezası

(EMK)