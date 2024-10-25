TGC: Etki ajanlığı düzenlemesi düşman ceza hukuku anlayışını körükleyecek

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), torba yasayla Meclis’e getirilen ve Adalet Komisyonu’ndan geçen ‘yabancı etki yasası’ ya da kamuoyunda bilinen adıyla ‘etki ajanlığı yasasına’ karşı açıklama yaptı.

TGC, düzenlemenin temel hak ve özgürlüklere müdahale içerdiğini, Anayasa’ya da aykırı olduğunu kaydetti. Hükümetten teklifi geri çekmesini istedi.

Devletin güvenliği, iç ve dış siyasal yararları gibi, ceza kanununda tanımı olmayan ‘organizasyon’, ‘organizasyonun stratejik amaçları’ gibi, hukuksal olmayan, siyasi iktidarların her zaman her koşulda istedikleri gibi kullanabilecekleri torba kavramlarla düşman ceza hukuku anlayışını körükleyecek bu düzenlemeden geri dönülmelidir.

Bu madde ile neyin ve kimin cezalandırılacağı asla belirlenemeyecektir. Toplumda infial yaratan, şok eden, rahatsız eden bilgi ve düşüncelerin susturulması bu yolla da mümkün olabilecektir. Düzenlemenin ne olduğu, neyi cezalandırdığı belli değildir. Açık ve anlaşılır değildir. Düzenlemenin muğlaklığı Anayasanın 38. Maddesi’nde ifadesini bulan suç ve cezada kanunilik ilkesine de aykırı bir düzenlemedir. Her ne kadar gerekçede hukuki belirliliğe önem verildiği ifade edilmiş ise de düzenleme hukuk devletinin temel ilkesi olan belirlilik ilkesine aykırıdır.

Düzenleme basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü zedeleyecektir. Ceza kanunları ile tek tip toplum yaratma düşüncesinden vazgeçilmelidir. Bu düzenleme ile internet sitelerinin, derneklerin, radyo ve televizyonların yayınlarının durdurulacağını, hatta kapatılacağını da görebileceğiz.

Düzenleme gazeteciler açısından yeni bir sopa olarak kullanılabilecektir. Temel hak ve özgürlüklere müdahale niteliğinde olan etki ajanlığı düzenlemesi Anayasa’ya aykırıdır yasa teklifinden çıkarılmalıdır.