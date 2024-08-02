TGC'den Instagram ve AYM tepkisi: Hukuka aykırı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye'de Instagram'a erişim engeli getirilmesine ve İletişim Başkanlığı'nın iki yetkisini, "ifade özgürlüğünü ihlal" gerekçesiyle iptal eden Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) internet sitesine ulaşılamamasına ilişkin açıklama yaptı.

"57 milyon insanın kullandığı Instagram'a erişimin kapatılması sansürdür" denilen açıklamada, "erişim engelleme kararlarının bir an önce kaldırılması" çağrısı yapıldı.

AYM'nin sitesine ulaşılamıyor: "Teknik bir sorun var"

TGC Yönetim Kurulu imzalı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İnternet özgürlüğü olmayan bir ülkede, basın ve ifade özgürlüğünden, insan haklarından, çağdaşlıktan söz edilemez. İnternet toplumun habere ve bilgiye ulaşmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu çerçevede internete erişim ve internet yoluyla bilgi yayma hakkı ifade özgürlüğü çerçevesinde korunmaktadır. Ancak ülkemizde sosyal medya platformlarına sık sık erişim engeli getirilmekte, bilgiye erişim hakkı engellenmektedir.

Instagram'a erişim engeli

"Bu karar sansürdür"

"Son olarak Türkiye’de 57 milyon 100 bin kullanıcının bulunduğu instagram.com, 02/08/2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellendi. BTK tarafından yapılan ilk açıklamada, platformun katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldığı belirtildi. Bu karar sansürdür.

"Ayrıca 2 Ağustos 2024 tarihli olarak ilan ettiği yeni duyurusunda dikkat çekici bir karara imza atan Anayasa Mahkemesi’nin internet sitesine erişimin engellenmesi de kabul edilemez. Anayasa Mahkemesi İletişim Başkanlığı'nın dezenformasyonla mücadele ile ilgili attığı adımların, Anayasa’nın 26. maddesinde yer alan düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti ile 28. maddesinde yer alan basın hürriyetine müdahale olduğu kararına vardı. Bu kararın ardından Anayasa Mahkemesi’nin internet sitesine erişim engellendi.

"Türkiye'de internet özgür değil"

"Bağımsız Özgürlük Evi kuruluşunun 2023'te hazırladığı internet özgürlüğü raporuna göre Türkiye maalesef internetin özgür olmadığı 70 ülke arasında 55. sırada yer alıyor. İktidar tarafından medyanın, sosyal medyanın düşman ilan edilmesi, özgürlüklerin korunması yolunda karar veren Anayasa Mahkemesi’nin internet sitesinin kapatılması hukuka aykırı bir durumdur.

"Demokratik bir toplumda iktidar, özgür basın anlayışına hizmet etmekle sorumludur. Demokratik bir ülkede bütün bilgi edinme platformları özgürce fonksiyonlarını yerine getirmelidir. İktidarı ve muhalefeti erişim engellerinin kaldırılması için göreve davet ediyoruz.”

(RT)