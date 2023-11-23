TGC 47. Sedat Simavi Ödülleri açıklandı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 2023 Sedat Simavi Ödülleri’ne değer görülen gazeteci, karikatürist, edebiyat, spor ve bilim insanlarına verilecek ödüller açıklandı. 11 Aralık 1953’de yaşamını yitiren TGC Kurucu Başkanı Sedat Simavi adına 47 yıldan bu yana sürdürülen ödüller; gazetecilik, televizyon, radyo, karikatür, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve spor dallarında veriliyor. Ödül Töreni’nin tarihi ve yeri daha sonra paylaşılacak. 2023 Sedat Simavi Ödülleri’ne değer görülen isimler ve eserleri şöyle:

Gazetecilik ödülü:

Tolga Şardan

T24 internet haber sitesinde 3-6-10-27 Ocak, 27 Şubat, 14 Mart, 23 Haziran,18 Temmuz ve 18-22 Ağustos 2023 tarihlerinde yayımlanan “Sinan Ateş cinayeti” başlıklı yazı dizisi nedeniyle ödüle değer görüldü.

Gazetecilik övgü:

Adem Altan

AFP foto muhabirinin Posta Gazetesi’nde 8 Şubat 2023 tarihinde yayımlanan “Sözün bittiği yer” başlıklı haber fotoğrafı nedeniyle övgüye değer bulundu.

Radyo ödülü:

Andaç Üzel

Borusan Klasik Radyo’da 20 Eylül 2023 tarihinde yayınlanan “Ön Koltuk” adlı radyo programı nedeniyle ödüle değer görüldü.

Radyo övgü:

Feyza Öztoprak Kaptı

TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu’nda 10 Kasım 2022 tarihlerinde yayınlanan “Sonsuzluğa Atılan İmza: Atatürk” adlı radyo programı nedeniyle övgüye değer bulundu.

Televizyon ödülü

HABER:

Sevgi Şahin - Ömür Dikme

FOX TV’de 6 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan “Hatice’yi Kurtarmak” adlı ortak haber programı nedeniyle ödüle değer görüldü.

HABER ÖVGÜ:

Nazlı Yerebasmaz - Çağlar Güner

FOX TV’de 7 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan “Bir Gece Ansızın Kamulaştırıldı: Denizli - Avdanlıların Mücadelesi” adlı ortak haber programı nedeniyle övgüye değer bulundu.

Belgesel ödül

Seçici Kurul, yarışmaya başvuran eserler içerisinde bu yıl yönetmelik şartlarına uygun bir eser olmadığına karar verdi.

Belgesel övgü

Eda Göklü - Cihan Çekiç

Puhu dijital TV’de 11 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanan “Bir Avuç Güzel İnsan” adlı belgesel programı nedeniyle övgüye değer bulundu.

Karikatür ödülü

Haslet Soyöz “Karikatürist”

Seçici Kurul, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kurullarının adayı olan Milliyet Gazetesi çizeri Haslet Soyöz’ü karikatür sanatına verdiği emekten dolayı ödüle değer görüldü.

Karikaür övgü

Halis Dokgöz

Birgün Gazetesi’nde Metafor isimli köşesinde Aralık 2022-Eylül 2023 tarihleri arasında yayımlanan toplumsal konulu karikatürleri nedeniyle övgüye değer bulundu.

Edebiyat ödülü

Füruzan

“Akim Sevgilim” adlı öykü kitabıyla ödüle değer görüldü.

Sosyal bilimler ödülü

Doç. Dr. Zafer Karademir

“Osmanlı Yeni Çağı’nda Tarımsal Gelişim: Ziraat, Hasılat, Ticaret” adlı eseri nedeniyle ödüle değer görüldü.

Soyal Bilimler ödülü

Tuğba Tekerek

“Taşra Üniversiteleri: AK Parti’nin Arka Kampüsü” adlı eseri nedeniyle övgüye değer bulundu.

Fen Bilimleri ödülü

Prof. Dr. İ. Halil Kavaklı - Prof. Dr. Alper Okyar - Doç. Dr. Şeref Gül

“Kriptokrom 1'in Yarılanma Ömrünü Hızlandırarak p53 Nakavt Farelerde Yaşam Süresini Uzatan Küçük Bir Molekülün Keşfi” başlıklı ortak çalışmaları nedeniyle ödüle değer görüldü.

Fen Bilimlere övgü

Prof. Dr. Olcay Coşkun

“Fiberli Biküme İzleçleri” başlıklı çalışması övgüye değer bulundu.

Sağlık Bilimleri

Doç. Dr. Urartu Özgür Şafak Şeker

“Sentetik Biyoloji Yöntemleri ile Programlanmış Bakterilerin Manyetik Rezonans Görüntülemede Güdümlü Kontrast Ajanı Olarak Düzenlenmesi” başlıklı çalışması nedeniyle ödüle değer görüldü

Spor ödülü

A Milli Kadın Voleybol Takımı

“Milletler Lig Şampiyonu, Avrupa Şampiyonu ve 2023 Dünya Kupası Şampiyonu” olması nedeniyle ödüle değer görüldü

(EMK)