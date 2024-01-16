TFF'nin yıldız oyuncusu Rojin: İleride büyük bir futbolcu olmak istiyorum

Siirt'te oturduğu sitede top oynarken yeteneği fark edilen 13 yaşındaki Rojin Beştaş, “Fenerbahçe'nin tüm maçlarını izliyorum. İleride büyük bir futbolcu olmak istiyorum" diyor.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Geleceğin Yıldız Oyuncuları arasında yer alan Beştaş, 15 Yaş Altı Milli Takımı'nın hazırlık kampına seçildi.

Rojin Beştaş’ın, iki yıl önce Siirt Fenerbahçeliler Derneği bünyesindeki futbol okulunun sorumlusu Hayrettin Toprak’ın girişimiyle futbol okuluna kaydı yapıldı.

Forvet oynadığı maçlarda gol ve şutlarıyla dikkati çeken Rojin Beştaş, Anadolu Ajansı muhabirine, küçük yaşlarda ilgi duyduğu futbolu severek oynadığını söyledi.

Genç futbolcu, futbol okuluna kaydı yapılmadan önce kardeşiyle, sahaya çevirdikleri evlerinin bir odasında her gün top oynadığını anlattı.

Beştaş, "Sitede top oynarken buranın sorumlusunun dikkatini çektim. Sonra beni Siirt Fenerbahçe Spor Okulu'na kaydetti. Burada antrenmanlar yapıyor, maçlara çıkıyoruz. Çok iyi oynuyorum” dedi.

İstanbul'da başka takımlarla da maç yapacağını belirten Beştaş, Fenerbahçe'de forma giyen Sebastian Szymanski'yi örnek aldığını vurgulayarak, "Orta saha oyuncusu Szymanski çok iyi bir futbolcu, onun gibi oynamak istiyorum. Fenerbahçe'nin tüm maçlarını izliyorum. İleride büyük bir futbolcu olmak istiyorum" dedi.

Antrenör Bülent Aldemir de Rojin'in her geçen gün kendisini daha da geliştirdiğine dikkati çekerek şunları söyledi:

"95 çocuğumuzla birlikte antrenman yapıyor. 2 yıl önce takıma yazdırılınca bu kızın milli takıma gideceğini söylemiştim, bugün gerçekleşti. Takımda 8 kişi onun gibi milli takıma gidebilecek yetenekte."(AÖ)