HABER
YT: Yayın Tarihi: 19.02.2026 11:22 19 Şubat 2026 11:22
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.02.2026 11:31 19 Şubat 2026 11:31
Okuma Okuma:  2 dakika

TFF, Google’ın AMP projesinin alan adı ampproject.org’a erişimi engelledi

AMP, mobilde hızlı sayfa yüklemeyi hedefleyen altyapılardan biriydi. TFF, kararına ve gerekçesine ilişkin kamuoyuna bir açıklama yapmadı.

TFF, Google’ın AMP projesinin alan adı ampproject.org’a erişimi engelledi
Fotoğraf: AA

Web sayfalarının mobil cihazlarda hızlı bir şekilde yüklenmesini sağlayan açık kaynaklı AMP (Accelerated Mobile Pages) projesinin alan adı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararıyla erişime engellendi.

Kararı İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) bünyesindeki EngelliWeb duyurdu. Platformun aktardığına göre 'ampproject.org' alan adına yönelik engelleme kararı 18 Şubat’ta bir idari kararla alındı.

TFF, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ayrıca kararın gerekçesi de belirsizliğini koruyor.

TFF, Ocak 2025’te de AMP projesinin ampproject.org alan adını erişime engellemiş; EngelliWeb duyurusuna göre engel yaklaşık 16 saat sonra gelen tepkiler üzerine kaldırılmıştı.

TFF’nin erişim engelleme yetkisi tartışmalı

TFF’nin bu tür kararları, 5894 sayılı kanuna 2021’de eklenen “yayın haklarının korunması” başlıklı ek maddeyle ilişkilendiriliyor.

Düzenleme, belirli durumlarda URL bazlı—hatta teknik gerekçeler ileri sürülerek—site geneline yönelik erişim engeli kararlarının alınabilmesini ve kararların 5651 sayılı kanun çerçevesinde Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne iletilmesini öngörüyordu; ayrıca karara karşı bir hafta içinde sulh ceza hâkimliğine itiraz yolu tarif ediliyordu.

Anayasa Mahkemesi (AYM) 14 Ekim 2025’te Resmi Gazete'de yayımlanan kararla TFF'ye tanınan erişim engelleme yetkisini Anayasaya aykırı bularak iptal etti. Ancak iptal kararının yürürlük tarihi olarak 9 ay sonrasını yani 14 Temmuz 2026’yı belirledi.

Hukukçular, TFF'nin yetkisinin iptal edilmesine rağmen kararın yürürlüğe gireceği tarihe kadar mevcut yetkisini kullanmaya devam etmesinin, hukuki belirlilik ve internet özgürlüğü açısından tartışmalı bir zemin oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Google’ın öncülük ettiği AMP, web sayfalarının özellikle mobilde daha hızlı açılmasını hedefleyen, “kullanıcı odaklı” deneyimler için geliştirilen bir web bileşen çerçevesi olarak tanımlanıyor.

Sistem dünya genelinde haber sitelerinden e-ticaret platformlarına kadar geniş bir kullanım ağına sahip.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
erişim engeli AMP
