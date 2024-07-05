TFF'den 'Merih Demiral' açıklaması: Ceza haberleri gerçeği yansıtmıyor

Almanya'da yayımlanan BILD gazetesinin, Merih Demiral’a iki maç ceza verileceği iddiası üzerine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açıklama yaptı.

"KURT İŞARETİNİN BEDELİ" Bild: "UEFA Merih Demiral'a iki maçtan men cezası verecek"

TFF'den yapılan açıklamada, “Bild gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır” denildi.

UEFA tarafından Merih Demiral hakkında açılan soruşturma henüz sonuçlanmadığını belirten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise “UEFA, milli futbolcumuz Merih Demiral’dan savunma istemiş olup, savunma sonrasında soruşturma karara bağlanacaktır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz” ifadelerini kullandı.

Merih Demiral'ın 'bozkurt' işareti krizi

(VC)