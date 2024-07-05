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Yayın Tarihi: 5 Temmuz 2024 09:00
 ~ Son Güncelleme: 5 Temmuz 2024 14:09
1 dk Okuma

TFF'den 'Merih Demiral' açıklaması: Ceza haberleri gerçeği yansıtmıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ise “UEFA, milli futbolcumuz Merih Demiral’dan savunma istemiş olup, savunma sonrasında soruşturma karara bağlanacaktır” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
TFF'den 'Merih Demiral' açıklaması: Ceza haberleri gerçeği yansıtmıyor
*Merih Demiral (Fotoğraf: AA)

Almanya'da yayımlanan BILD gazetesinin, Merih Demiral’a iki maç ceza verileceği iddiası üzerine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açıklama yaptı.

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TFF'den yapılan açıklamada, “Bild gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır” denildi.

UEFA tarafından Merih Demiral hakkında açılan soruşturma henüz sonuçlanmadığını belirten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise “UEFA, milli futbolcumuz Merih Demiral’dan savunma istemiş olup, savunma sonrasında soruşturma karara bağlanacaktır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz” ifadelerini kullandı.

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/yazi/biz-bildiginiz-gibiyiz-297141
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/haber/bild-uefa-merih-demiral-a-iki-mactan-men-cezasi-verecek-297146
Almanya Türkiye Büyükelçisi'ni Dışişleri'ne çağırdı
4 Temmuz 2024
/haber/almanya-turkiye-buyukelcisi-ni-disisleri-ne-cagirdi-297119
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'bozkurt' açıklaması: Tarihi ve kültürel bir sembol
3 Temmuz 2024
/haber/disisleri-bakanligi-ndan-bozkurt-aciklamasi-tarihi-ve-kulturel-bir-sembol-297094
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/haber/uefadan-bozkurt-isareti-yapan-merih-demirala-sorusturma-297069
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