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Yayın Tarihi: 18 Ağustos 2024 14:39
 ~ Son Güncelleme: 18 Ağustos 2024 14:46
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TFF'den Ali Koç açıklaması: Talimatlara aykırı davranmasını doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Göztepe maçında Ali Koç'a yapılan fiziki saldırı için " Çirkin buluyor ve hiçbir şekilde kabul etmiyoruz" dedi. Ancak sahaya indiği için suçu Ali Koç'a attı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
TFF'den Ali Koç açıklaması: Talimatlara aykırı davranmasını doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş / AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Göztepe - Fenerbahçe maçında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un uğradığı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Tribünlerde ve yeşil sahalarda şiddeti önleyemeyen TFF, suçu Ali Koç’a attı. Koç’un talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girip, taraftara müdahale ettiğini söyledi. Saldırıyı da kınadı:

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakasında futbol sahalarında görmek istemediğimiz birtakım hadiseler yaşanmıştır.

Misafir takım taraftarlarının tribüne girişlerinde yaşanan birtakım olaylardan dolayı, misafir takım kulüp başkanının talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girip müdahale etmesini doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz.

Bununla birlikte; misafir takım kulüp başkanına münferiden yapılan fiziki müdahaleyi çirkin buluyor ve hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'na geçmiş olsun dileklerimiz iletiyoruz.

Yaşanan olayların, futbolda oluşturmak istediğimiz kardeşlik iklimine faydası olmadığı aşikardır. Futbolun tüm paydaşlarının ortak olduğunu, futbolumuzun marka değerini daha iyi noktalara taşıyabilmek için bu paydaşların sağduyulu bir şekilde birlikte hareket etmesi gerektiğini önemle belirtmek isteriz.

Süreç detaylı bir şekilde federasyonumuzun ilgili kurulları tarafından değerlendirilecek olup, gerekli kararlar ivedilikle alınacaktır.

Ne olmuştu?

Ali Koç, Göztepe-Fenerbahçe maçının ikinci yarısı başladıktan sonra oyun durduğu sırada saha kenarına geldi.

Stadyuma giremeyen Fenerbahçeli taraftarlar için deplasman tribününe destek vermeye gitmek isteyen Koç’a Göztepe taraftarı tepki gösterdi. Saha kenarında kargaşa çıktı. 

Bu sırada Fatih Ö. isimli Göztepe’nin akreditasyon verdiği bir kişi Ali Koç’u iterek yere düşürdü. Fatih Ö. maçın ardından gözaltına alındı. Daha sonra da ev hapsine uygulandı.

(HA)

Ali Koç Fenerbahçe tff
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