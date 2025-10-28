TFF bahis oynadığını iddia ettiği 152 hakemi disipline sevk etti

TFF bahis oynadığını iddia ettiği 152 hakemi açıkladı ve Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Habere göre, listede yedi üst klasman hakemi yer alıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371’inin bahis hesabı bulunduğunu, 152’sinin ise aktif olarak online bahis oynadığını açıklamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu: 371 hakemin bahis hesabı var, 152'si aktif olarak oynuyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: "İnceliyoruz"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı TFF açıklaması üzerine yaptığı açıklamada "en az 5 yıllık geriye dönük zaman aralığında binlerce kişiye ve onlarca kuruma ait bu kayıtların analiz edilmesi belli bir zaman almakta, yoğun bir mesai gerektirmekte olup ancak bu analizlerden sonra gerçek şüphelilerin tespiti üzerine haklarında adli anlamda gereğine ayrıca tevessül edilecektir." dedi.

"Lehte ve aleyhte tüm delillerin toplanması gerekiyor"

Başsavcılık binlerce futbolcu, hakem ve futbol kulübü sorumlusunu kapsayan alanın "büyüklüğü ve etkisi"ni gözönüne alarak "devam eden bu adli soruşturma kapsamında lehe ve aleyhe tüm delillerin eksiksiz ve hassasiyetle toplanması gereken bu süreçte, kamuoyunu yanıltacak ve yanlış algı oluşturacak açıklamalara itibar edilmemesi" gerektiğini vurguladı.

Sadece hakemlerin değil, alt liglerden Süper Lig’e kadar kadar tüm kulüplerin incelendiği soruşturmada 3 bin 700 futbolcunun incelemeye alındığı belirtildi.

(AEK)