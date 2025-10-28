ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 28 Ekim 2025 22:11
 ~ Son Güncelleme: 28 Ekim 2025 22:36
2 dk Okuma

TFF bahis oynadığını iddia ettiği 152 hakemi disipline sevk etti

TFF 152 hakemi bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakemlerin yanı sıra, oyuncuları ve kulüpleri de incelemeye aldıklarını ancak, tüm delilleri değerlendirmeden suçlama yöneltmeyeceklerini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
TFF bahis oynadığını iddia ettiği 152 hakemi disipline sevk etti
Dijital bahis reklamı

TFF bahis oynadığını iddia ettiği 152 hakemi açıkladı ve Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Habere göre, listede yedi üst klasman hakemi yer alıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371’inin bahis hesabı bulunduğunu, 152’sinin ise aktif olarak online bahis oynadığını açıklamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu: 371 hakemin bahis hesabı var, 152'si aktif olarak oynuyor
Türkiye Futbol Federasyonu: 371 hakemin bahis hesabı var, 152'si aktif olarak oynuyor
27 Ekim 2025

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: "İnceliyoruz"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı TFF açıklaması üzerine yaptığı açıklamada "en az 5 yıllık geriye dönük zaman aralığında binlerce kişiye ve onlarca kuruma ait bu kayıtların analiz edilmesi belli bir zaman almakta, yoğun bir mesai gerektirmekte olup ancak bu analizlerden sonra gerçek şüphelilerin tespiti üzerine haklarında adli anlamda gereğine ayrıca tevessül edilecektir." dedi.

"Lehte ve aleyhte tüm delillerin toplanması gerekiyor"

Başsavcılık binlerce futbolcu, hakem ve futbol kulübü sorumlusunu kapsayan alanın "büyüklüğü ve etkisi"ni gözönüne alarak "devam eden bu adli soruşturma kapsamında lehe ve aleyhe tüm delillerin eksiksiz ve hassasiyetle toplanması gereken bu süreçte, kamuoyunu yanıltacak ve yanlış algı oluşturacak açıklamalara itibar edilmemesi" gerektiğini vurguladı.

Sadece hakemlerin değil, alt liglerden Süper Lig’e kadar kadar tüm kulüplerin incelendiği soruşturmada 3 bin 700 futbolcunun incelemeye alındığı belirtildi.

(AEK)

Haber Yeri
Ankara-İstanbul
bahis operasyonu hakemler Türkiye Futbol Federasyonu istanbul cumhuriyet başsavcılığı
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git