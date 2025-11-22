TFF 149 hakemin kariyerini sonlandırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 67 hakemin itirazını reddetti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen 149 hakeme 8 ila 12 ay ceza verilmiş ve bu hakemlerden 67'si karara itiraz etmişti.

Tahkim Kurulu, yapmış olduğu toplantıda itirazları değerlendirdi ve verilen kararları onadı.

PFDK'den ceza alan 82 hakem ise haklarındaki kararlara itiraz etmedi. Böylece cezaları kesinleşen 149 hakemin kariyeri sona erdi.

Öte yandan PFDK'ye sevk edilen hakemler Zorbay Küçük, Melih Kurt ve Mertcan Tubay'ın dosyalarının incelenmesine kurul (PFDK) tarafından devam ediliyor.

Ne olmuştu?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görevli 571 hakemin 371’inin bahis hesabı bulunduğunu; bunlardan 152’sinin aktif biçimde bahis oynadığının saptandığını duyurmuştu.

TFF’ye bağlı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) 149 hakeme 8 ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verdi. 3 hakem için incelemeyi henüz bitirmedi.

Hacıosmanoğlu’nun açıklamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma açtı. 17'si hakem 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, Erkan Arslan, Nevzat Okat ve Yakup Yapıcı gibi isimlerin aralarında olduğu 8 şüpheli tutuklandı.

