TFF: 1024 futbolcu PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan “bahis soruşturması” kapsamında çarpıcı bir açıklama yaptı.

Federasyon, bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, sevk edilen isimler arasında 27 Süper Lig futbolcusu da bulunuyor. Bu oyuncular arasında Beşiktaş’tan Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal, Galatasaray’dan ise Eren Elmalı ve Metehan Baltacı gibi dikkat çeken isimler yer aldı.

TFF Yönetim Kurulu, soruşturmanın kapsamı nedeniyle Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig maçlarının iki hafta ertelendiğini açıkladı. Süper Lig ve 1. Lig karşılaşmaları ise planlandığı şekilde devam edecek.

TFF’nin açıklamasında öne çıkanlar:

“Türkiye Futbol Federasyonu’nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında, bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 10 Kasım 2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmesine karar verilmiştir.”

Federasyon ayrıca, çok sayıda futbolcunun aynı anda kadro dışı kalması nedeniyle kulüplerin mağduriyet yaşamaması için 15 günlük ek transfer dönemi tanınması konusunda FIFA ile görüşmelere başlandığını bildirdi.

47 futbolcu için inceleme sürüyor

Açıklamada, yalnızca bir kez bahis hareketi tespit edilen 47 futbolcunun dosyalarının ise henüz tamamlanmadığı, bu isimlere ilişkin disiplin sürecinin yeni delil ve belgelerin değerlendirilmesinin ardından netleşeceği ifade edildi.

TFF, resmi kurumlarla yapılan yazışmaların sürdüğünü ve soruşturmanın yeni bilgiler ışığında genişletileceğini vurguladı.

Futbolculardan açıklamalar geldi

İddialar sonrası bazı futbolcular da kişisel açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, hakkındaki iddiaları “dayanaksız ve gerçeğe aykırı” olarak nitelendirirken, takım arkadaşı Necip Uysal ise “Hayatım boyunca bahisle hiçbir ilişkim olmadı” dedi.

PFDK’nın önümüzdeki günlerde dosyaları tek tek incelemesi ve Futbol Disiplin Talimatı kapsamında cezaları belirlemesi bekleniyor. Bu süreçte hem liglerin seyrinin hem de bazı kulüplerin kadro planlamalarının önemli ölçüde etkilenebileceği değerlendiriliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu: 371 hakemin bahis hesabı var, 152'si aktif olarak oynuyor

(EMK)