TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 22 Cotmeh 2025 08:57
 ~ Nûkirina Dawî: 22 Cotmeh 2025 11:38
2 xulek Xwendin

Tezkereya Iraq û Sûriyeyê li Meclîsê hat pesendkirin

Tezkereya dirêjkirina dema erkê leşkeran li Îraq û Sûriyeyê a ji bo sê salan bi dengê AKP, MHP û İYİ Partiyê hat pesendkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Tezkereya Iraq û Sûriyeyê li Meclîsê hat pesendkirin

Tezkereya ku bi îmzeya Serokê Giştî ê AKPê û Serokomar Recep Tayyîp Erdogan pêşkeşî parlamentoyê hat kirin, bi piraniya dengan pesend bû.

Piştî vê biryarê dê leşkerên Tirkiyeyê 3 salên din li Herêma Kurdistanê û Bakûr û Rojhilatê Sûriyeyê bimînin.

DEM Partî, CHP û Partiya Kedê (EMEP) dengê “na” dan lê tezkere bi piraniya dengên AK Partî, MHP û ÎYÎ Partiyê ji Parlamentoyê derbas bû.

Komcivîna Giştî ya Parlamentoyê doh bi serokatiya Alîkarê Serokê Parlamentoyê Celal Adan dest pê kir. Di civînê de tezkereya Serokomariyê ya derbarê dirêjkirina dema erkê leşkeran li Îraq û Sûriyê hat gotûbêjkirin.

Parlamentoyê tezkereyên Iraq, Sûriye û Libnanê qebûl kirine
Parlamentoyê tezkereyên Iraq, Sûriye û Libnanê qebûl kirine
27 Cotmeh 2021

Piştî gotûbêj û axaftinên parlamenterên aliyên siyasî yên derbarê wê tezkereyê dengan hat kirin. DEM Partî, CHP û EMEPê dengên “na” dan tezkereyê.

Her weha AK Partî, MHP û ÎYÎ Partiyê dengên “erê” dan û tezkereya Îraq û Sûriyeyê bi piraniya dendên wan di Lijneya Giştî ya Parlamentoyê de hat qebûlkirin.

Lê Erdogan roja pêncşemê, tezkereya ku destûra operasyonên derveyî sînor ên li Iraq û Suriyeyê sê salên din dirêj dike şandibû parlamentoyê.

Piştî qebûlkirina vê tezkereyê destûra Artêşa Tirkiyeyê ya ji bo pêkanîna operasyonan li van herêman dê heta dawiya sala 2028an berdewam bike.

Destûra şandina leşkeran cara yekem bi biryara parlamentoyê 2yê Çiriya Pêşîn a 2014an hatibû dayîn û herî dawî jî 17ê Çiriya Pêşîn a 2023yan hatibû dirêjkirin.

(AY)

*Çavkanî: MA, Rûdaw, AA

Cihê Nûçeyê
Stenbol
tezkere Tezkereya Leşkerî Tezkereya Serokomariyê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê