Tezcan Galvaniz videosu 5 sene öncesine ait: Görüntülerin bahanesi olamaz

Tezcan Galvaniz’de yetkili sendika Özçelik-İş’in Kocaeli Bölge Başkanı Arif Çolak, fabrikanın sahibi Sadettin Tezcan’ın bir işçiye yönelik şiddet görüntüleri üzerine bianet’e konuştu.

Görüntülerin eski olduğunu söyleyen Çolak, “Yeni değil, 5 sene önce yaşanmış olay, önceki gün yeniymiş gibi basına sızdırıldı” dedi.

Haberlerde görüntülerin 'patronunun işi emrettiği gibi değil, prosedüre göre yapması üzerine' diye gerekçelendirildiğini belirten Çolak, böyle bir görüntünün bahanesinin olamayacağını ekledi.

İşçinin üretim hattında formen olarak çalıştığı söyleyen Çolak, kişinin aynı fabrikada çalışmaya devam ettiği bilgisini verdi. “Patronla arasında böyle bir olay gerçekleşti. Ondan sonraki süreçte kişi çalışmaya devam etti. Hatta Mart 2023’te Tezcan Galvaniz’den emekli oldu. Şu an aynı şirkette çalışmaya devam ediyor” diye konuştu.

Olayın planlama ekibinin hatası üzerine yaşandığını da belirten Çolak, görüntülerin işten ayrılan bir başka kişi tarafından servis edildiğini ekledi. Ayrıca görüntülerdeki kişinin basınla konuşmak istemediğini de söyledi.

"Zorlu bir iş yeri"

Fabrikanın için “Zorlu bir iş yeri”, sahibi Sadettin Tezcan için de “Zor bir insan” diyen Çolak, 19 Aralık’taki iş bırakma eylemlerini hatırlattı.

İşçiler toplu iş sözleşmesinde yer alan maddeye dayanarak işyerinden kışlık kıyafet istemiş, Tezcan da talebe karşılık işçilerin yemeğini ve servisini kesmişti.

Duruma itiraz eden işçilere fabrika müdürü Orhan Özgür “Yemek verilmeyecek, gidin dışardan yiyin, ne yaparsanız yapın. Burası özel mülk, buranın sahibinin dediği olacak” diye açıklama yapmıştı. Servis hakları ellerinden alınan işçilere Kartepe Belediyesi, işçilerin ulaşımını sağlamıştı.

(HA)