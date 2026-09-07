TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MAF
DW: Dîroka Weşanê: 07.09.2026 16:10 7 Îlon 2026 16:10
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 07.09.2026 16:20 7 Îlon 2026 16:20
Xwendin Xwendin:  5 xulek

Tevî biryara xwe fesixkirinê ya PKKê hêceta taloqkirina tehliyeya Yildirim: “Dibe ku bi rêxistinê re têkiliya xwe bidomîne”

Mehmet Sait Yildirim ji 30 salî zêdetire di girtîgehê de ye û tevî ku cezayê ku lê hatibû birîn bi dawî bûye jî sê car in tehliyeya wî tê taloqkirin. Rêveberiya girtîgehê tomar kiriye ku çi cezayê Yildirim yê dîsîplînê nîne û rêzikên saziyê pêkanîne. Her weha di heman biryarê de gotiye ku “ger serbest were berdan dê têkiliya xwe ya bi rêxistinê re bidomîne”. Dadweriyê îtiraza li dijî biryarê hatibû kirin, red kir.

Hikmet Adal

TRTürkçesini Oku ENRead in English
Hikmet Adal

Hikmet Adal

TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Tevî biryara xwe fesixkirinê ya PKKê hêceta taloqkirina tehliyeya Yildirim: “Dibe ku bi rêxistinê re têkiliya xwe bidomîne”
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Parêzerên Yildirim li Lijneya Çavdêriyê û Rêvebiriyê ya Girtîgeha Tîpa F a Bi Hejmar 1 ya Îzmîrê îtiraza biryara taloqkirinê cezê kir. 2emîn Dadweriya İnfazê ya Îzmîrê, îtiraz red kir.

Dadweriyê di biryara xwe ya di 3ê Îlona 2026an de diyar kir ku di biryara lijneya girtîgehê de "ti tişteke li dijî rêbaz û qanûnê tune ye".

Ev biryar di serdemeke wisa de hat dayîn ku PKKê biryara fesixkirin û dawîanîna li têkoşîna çekdarî dabû.

Girtiyê nexweş Mehmet Sait Yildirim krîza dil derbas kir
Girtiyê nexweş Mehmet Sait Yildirim krîza dil derbas kir
25 Tebax 2026

Cezayê dîsîplînê nîne lê tehliye jî nîne

Li gorî ku di biryara bihêcet de hatiye nîşandan, Lijneya Çavdêrî û Rêveberiyê ya Girtîgehê ragihandiye ku Yildirim erkiyên xwe yên di girtîgehê de aniye cih, li gorî berpirsiyariyên jiyana hevpar tevgeryaye, zerar nedaye kelûpelên saziyê û guhdariya rêzikên bicihbûna odeyê û paqijiyê kiriye.

Her wiha lijneyê da zanîn ku Yildirim gef li peywirdarên girtîgehê ango girtiyên din nexwariye û tehrîq û şer nekiriye, beşdarî çalakiyên sporê bûye, xûyê wî yê xwendina pirtûkan heye û ti cezayê wî yê dîsîplînê yê ku nehatibe rakirin nîne.

Di karûbarên wî yên têkildarî kelûpel, name û razandina pere de jî hat diyar kirin ku "ti nîşaneya xebatên rêxistinî nehatiye dîtin".

Her biryareke taloqkirina tehliyekinê, mafê azadiya Mehmet Sait Yildirim binpê dike û tenduristiya wî têk dibe
Her biryareke taloqkirina tehliyekinê, mafê azadiya Mehmet Sait Yildirim binpê dike û tenduristiya wî têk dibe
29 Tîrmeh 2026

Axavtinên di dema hevdîtinê de weke hêcet hatin nîşandan

Tevî vê yekê, lijneyê hin gotinên Yildirim ên di hevdîtina girtî ya di 30ê Adara 2026an de ku bi vasiyê xwe re kiribû, wekî "xwedî li îdeolojiya rêxistinê derdikeve" û "ji ramana rêxistinî dûr neketiye" nirxand.

Li gorî biryara lijneyê Yildirim di hevdîtina bi wasiyê xwe re ji bo neberdana xwe gotina "dîlê/rehînê siyasî" bi kar aniye û ji bo pêvajoya girtina Rêberê PKKê Abdullah Ocalan jî gotiye "komploya navneteweyî". Ev herdu gotin weke hincet hate nîşandan ku ger bê berdan “wê têkiliya xwe ya bi rêxistinê re bidomîne.”

Lijneyê her wiha destnîşan kir ku Mehmet Saît Yildirim qebûl nekiriye biçe servîsa psîkososyal û daxwaza hevdîtina takekesî ya ku ji bo wî hatibû kirin red kiriye, di mijara nîşandana poşmaniyê de pêşveçûnek nîşan nedaye, ji bo tevlêbûna civakê amade nîne. Lewma lijneyê diyar kir ku bi dengê hemû endaman lijne gihîştiye wê encamê ku ew “ne di nava halê baş de ye.”

Li gorî vê nirxandinê, lijneyê biryar da ku serbestberdana bi şert a Mehmet Saît Yildirim ne guncav e û dîroka nirxandina bê wekî 24ê Mijdara 2026an hate diyarkirin. Li dijî vê biryarê, ji dema teblîxatê pê ve di nava du hefteyan de rêya îtirazê ya li Dadgeha Cezayê Giran a 1ê ya Îzmîrê vekirî hate hiştin.

Mehmet Sait Yildirimê ku krîza dil derbas kiribû, ji nexweşxaneyê dîsa birin girtîgehê
Mehmet Sait Yildirimê ku krîza dil derbas kiribû, ji nexweşxaneyê dîsa birin girtîgehê
28 Tebax 2026

Mehmet Sait Yıldırım ê 75 salî di Girtîgeha Girtî ya Tîpa F a Bi Hejmar 1 a Kiriklar a Îzmîrê de tê girtin. Tevî ku cezayê Yildirim qedîyaye, 3 car in tehliyeya wî tê astengkirin ango taloqkirin.

Yildirim herî dawî 24ê Tebaxê de derket pêşberî Lijneya Îdare û Çavdêriyê. Hevdîtina bi lijneyê re bi rageşî derbas bûbû û weke hevdîtinên berê yên lijneyê, dîsa "poşmanî" li Yildirim hatibû ferzkirin. Yildirim piştî vedigere odeya xwe krîza dil derbas dike û hevalê wî yê odeyê rayedarên girtîgehê ji rewşê agahdar dike û wî dibin nexweşxaneyê.

Parêzerên Yildirim gotibûn ku dema Ocalan krîz kiriye, pêşî birine nexweşxaneyeke li Bucayê û lê ji ber ku li wê derê qawîşa girtiyan tune bûye, ji wir birine Nexweşxaneya Bajar a Îzmîrê.

Her weha parêzeran destnîşan kiribû ku Yildirim anjiyo bû û du stent xistin dilê wî ku yek ji damarên sereke yên ku diçin dil girtî bûye û Yildirim ji mirinê filitî.

Di 28ê Tebaxê de Yildirim dîsa ji nexweşxaneyê biribûn girtîgehê.

Çi bûbû?

Yildirim di Sibata 1995an de hate girtin û ji aliyê Dadgeha Ewlehiya Dewletê ya Amedê (DGM) ve cezayê heta hetayê lê hate birîn.

Li ser daxwaza Rêberê PKKê Abdullah Ocalan, di 15ê Adara 2015an de Yildirim di çarçoveya “Peywira sekreteryayê” de biribûn Girtîgeha Tîpa F a bi Ewlekariya Bilind a Îmraliyê. 9 roj piştre di 25ê Adarê de ji ber pirsgirêkên tenduristiyê yên weke dil û KOAH yên Yildirim, ew ji Îmraliyê anîbûn Girtîgeha Tîpa F a Boluyê.

Ji ber nexweşiya dil, Yildirim pêşî bo Girtîgeha Girtî ya Tîpa F ya Boluyê, paşê ji bo Girtîgeha Tîpa D ya Amedê û Tîpa T ya Odemişê hate veguhastin. Di 6ê Îlona 2018an de ji bo Girtîgeha Jimare 1 a Kiriklar hate veguhastin. Bi salan e bi "fermana Wezaretê" de di hucreya yekkesî de tê girtin.

Pirsgirêkên tenduristiyê yên Yildirim yên wekî fitiqa sitû, tansiyona bilind, nexweşiya dil a arteriosklerotîk, KOAH û nexweşiya demaran heye.

(HA/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Mehmet Sait Yıldırım PKK girtiyê nexweş girtiyên nexweş
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] Hemû Nivîsên wî/wê
bianet muhabir-editörü (Haziran 2018). 27. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülünü kazandı (2024). bianet stajyeri (Temmuz 2014). Expression Interrupted, susma24.com, Jineps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber...

bianet muhabir-editörü (Haziran 2018). 27. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülünü kazandı (2024). bianet stajyeri (Temmuz 2014). Expression Interrupted, susma24.com, Jineps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayımlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

Domahiyê nîşan bide
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Nivîsên wî/wê yên din
Ji DMMEyê ji bo Kavala biryara xwe ya duyemîn da: “Divê demildest serbest bê berdan”
25 Tebax 2026
Ji DMMEyê ji bo Kavala biryara xwe ya duyemîn da: “Divê demildest serbest bê berdan”
Cemre Nayir di danişîna yekem de bi şertê kontrola edlî serbest bû
2 Hezîran 2026
Cemre Nayir di danişîna yekem de bi şertê kontrola edlî serbest bû
Hewldana 78an: Divê Taksîm bi qanûnî bibe Qada 1ê Gulanê
28 Nîsan 2026
Hewldana 78an: Divê Taksîm bi qanûnî bibe Qada 1ê Gulanê
Rojnameger Tugçe Yilmaz: Tişta ku li vir tê darizandin pîşeyê min e
3 Kanûn 2025
Rojnameger Tugçe Yilmaz: Tişta ku li vir tê darizandin pîşeyê min e
Astengiya aboriyê a li pêşiya lêgerîna edaletê: Xerciyên pisporan ên di dozên jîngehê de bi mîlyonan e
29 Tebax 2025
Astengiya aboriyê a li pêşiya lêgerîna edaletê: Xerciyên pisporan ên di dozên jîngehê de bi mîlyonan e
Biçe serûpelê