TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 11.11.2026 10:41 11 Mijdar 2026 10:41
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 11.11.2026 17:34 11 Mijdar 2026 17:34
Xwendin Xwendin:  3 xulek

Tevî akredîtasyonê jî çapemenî di Lûtkeya Rêberan a COP31ê de hat sînordarkirin

Beşeke mezin a rojnamegerên ku akredîtasyona wan a COP31ê heye, nikarin Lûtkeya Rêberan ji salona civînê bişopînin. Tîmên medyayê yên Neteweyên Yekbûyî (NY) û hikûmeta Tirkiyeyê ji bo lûtkeyê hewzekî sînordar a medyayê ava kirin.

Cansu Acar

TRTürkçesini Oku ENRead in English
Cansu Acar

Cansu Acar

TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Tevî akredîtasyonê jî çapemenî di Lûtkeya Rêberan a COP31ê de hat sînordarkirin
Fotograf: Cansu Acar/bianet
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Di roja sêyem a Konferansa 31emîn a Aliyên Peymana Çarçoveya Guherîna Avhewayê ya Neteweyên Yekbûyî (COP31) de Lûtkeya Rêberan a di 11-12ê Cotmehê de bi astengkirina çapemeniyê dest pê kir.

Rojnamegerên ku bi mehan berê ji bo COP31ê akredîtasyon stendibûn, nikarin Lûtkeya Rêberan a bi mazûvaniya Tirkiyeyê ji salona civînê bişopînin. Tenê ew rojnamegerên ku Peymana Çarçoveya Guherîna Avhewayê ya Neteweyên Yekbûyî (UNFCCC) ji bo hewza taybet a çapemeniyê hilbijartine dikarin bikevin lûtkeyê.

Maseya Çapemeniyê ya Organîzasyona COP31ê ku bersiva pirsên bianetê da, diyar kir ku li gorî dabeşbûna erdnîgarî nêzîkî 30 rojnameger û her weha endamên çapemeniyê û wênekêşên ku bi rêberan re hatine dikarin bikevin lûtkeyê. Maseya çapemeniyê derbarê hejmara giştî ya rojnamegerên ku dê bikevin salonê de agahî neda.

Tîma Çapemeniyê ya UNFCCCyê jî ji bianetê re ragihand ku ketina salonê sînordarkirî ye. Tîmê diyar kir ku rojnamegerên ku nikarin bikevin salonê dikarin lûtkeyê ji weşana zindî bişopînin û wan di COPên din de jî ji bo Lûtkeya Rêberan sînordarkirinên bi vî rengî pêkanîn.

“Çapemenî ji aliyê tîmên medyayê yên NY û hikûmeta Tirkiyeyê ve hat hilbijartin”

bianetê awayê diyarkirina hewza çapemeniyê û çawaniya gihîştina rojnamegerên akredîte ji bo lûtkeyê bi rêya e-posteyê ji UNFCCCyê jî pirsî.

Tîma Çapemeniyê ya UNFCCCyê diyar kir ku tîma medyayê ya Guherîna Avhewayê ya NYyê û tîma medyayê ya hikûmeta Tirkiyeyê bi hev re hewzekî çapemeniyê ava kirine û weha got:

“Ji bo van çalakiyan, tîma medyayê ya Guherîna Avhewayê ya NYyê û tîma medyayê ya Hikûmeta Tirkiyeyê hevkariya hev dikin. Her du alî dê hewzekî çapemeniyê yê wisa hilbijêrin û bi rêve bibin ku hevsengiya erdnîgarî biparêze û saziyên medyayê yên hemû herêman di nav xwe de bigire. Dê ne pêkan be ku endamên medyayê bi awayekî takekesî navê xwe di hewzê de tomar bike.”

“Her çend ji bo mayîna di salonê de di seranserê lûtkeyê de êdî cih nemabe jî, wênekêş dê di çend deqeyên ewil ên her axaftineke neteweyî de bigirin hundir û piştî kişandina wêneyan dê dîsa werin derxistin.”

Derbarê Lûtkeya Rêberan a COP31ê de

COP31 di 9-20ê Mijdarê de li Qada COP31ê ya li Antalyayê tê lidarxistin. Konferans 196 welatên ku aliyê Peymana Çarçoveya Guherîna Avhewayê ya Neteweyên Yekbûyî ne û Yekitiya Ewropayê tîne cem hev.

Tê çaverêkirin ku ji 6 parzemînan 95 welat û 102 rêber beşdarî Lûtkeya Rêberan a di 11-12ê Mijdarê de bibin.

Lûtke bi mazûvaniya Serokkomar û Serokê Giştî ê AKPyê Recep Tayyip Erdogan li Salona Civata Giştî ya Anadoluyê ya li Herêma Şîn tê li dar xistin.

Di bernameyê de ji bilî Erdogan, Serokê COP31ê Murat Kurum, Sekreterê Giştî ê NYyê Antonio Guterres, Serokwezîrê Etiyopyayê Abiy Ahmed Ali, Serokwezîrê Avustralyayê Anthony Albanese û Serokdewletê Brezîlyayê Luiz Inacio Lula da Silva dê axaftinan bikin.

(CA/VC/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
COP31 krîza îklîmê
Cansu Acar
Cansu Acar
Hemû Nivîsên wî/wê
Marmara Üniversitesi Gazetecilik mezunu; 2017’den bu yana iklim krizi, ekoloji ve çevre adaleti üzerine çalışan bir gazeteci. Türkiye’nin farklı bölgelerinde ekoloji ve video gazeteciliği atölyeleri...

Marmara Üniversitesi Gazetecilik mezunu; 2017’den bu yana iklim krizi, ekoloji ve çevre adaleti üzerine çalışan bir gazeteci. Türkiye’nin farklı bölgelerinde ekoloji ve video gazeteciliği atölyeleri yürüttü. Akbelen ve İliç'te çevre ihtilaflarını yerinden takip ederek ekokırım sorunlarının insani yönünü ele aldı. Son dönemde çalışmalarına bağımsız olarak devam ediyor. Kaplumbağaları ve kurbağaları çok seviyor.

Domahiyê nîşan bide
nûçeyên pêwendîdar
Rûyê nediyar yê qeyrana avhewayê: Xizanî û zarokên karker
10 Mijdar 2026
/haber/ruye-nediyar-ye-qeyrana-avhewaye-xizani-u-zaroken-karker-325261
"Krîza avhewayê dê Deryaya Reş veneguherîne bihuştê"
9 Mijdar 2026
/haber/kriza-avhewaye-de-deryaya-res-veneguherine-bihuste-325240
Bernameya Lûtkeya Avhewayê ya Gelan
9 Mijdar 2026
/haber/bernameya-lutkeya-avhewaye-ya-gelan-325222
COP31 a fermî îro dest pê dike
9 Mijdar 2026
/haber/cop31-a-fermi-iro-dest-pe-dike-325214
Tora Avhewayê: Di plana enerjiya neteweyî de sotemeniya fosîl û nûkleerî heye
6 Mijdar 2026
/haber/tora-avhewaye-di-plana-enerjiya-neteweyi-de-sotemeniya-fosil-u-nukleeri-heye-325171
Karneya tenduristî û avhewayê ya welatan: Tirkiye di rêza 47em de ye
15 Cotmeh 2026
/haber/karneya-tenduristi-u-avhewaye-ya-welatan-tirkiye-di-reza-47em-de-ye-324454
Ji bo bihêzkirina rojnamegeriya mafparêz, pirdengî û serbixwe bianet li benda piştgiriya we ye.
Bİ GOOGLE’Ê TEVKARİYÊ BİKİN
EM ROJNAMEGERİYA MAFPARÊZ, PİRDENGİYÎ
Û SERBİXWE XURT BIKIN!
ji bo piştgiriya bianetê bitikînin
nûçeyên pêwendîdar
Rûyê nediyar yê qeyrana avhewayê: Xizanî û zarokên karker
10 Mijdar 2026
/haber/ruye-nediyar-ye-qeyrana-avhewaye-xizani-u-zaroken-karker-325261
"Krîza avhewayê dê Deryaya Reş veneguherîne bihuştê"
9 Mijdar 2026
/haber/kriza-avhewaye-de-deryaya-res-veneguherine-bihuste-325240
Bernameya Lûtkeya Avhewayê ya Gelan
9 Mijdar 2026
/haber/bernameya-lutkeya-avhewaye-ya-gelan-325222
COP31 a fermî îro dest pê dike
9 Mijdar 2026
/haber/cop31-a-fermi-iro-dest-pe-dike-325214
Tora Avhewayê: Di plana enerjiya neteweyî de sotemeniya fosîl û nûkleerî heye
6 Mijdar 2026
/haber/tora-avhewaye-di-plana-enerjiya-neteweyi-de-sotemeniya-fosil-u-nukleeri-heye-325171
Karneya tenduristî û avhewayê ya welatan: Tirkiye di rêza 47em de ye
15 Cotmeh 2026
/haber/karneya-tenduristi-u-avhewaye-ya-welatan-tirkiye-di-reza-47em-de-ye-324454
Nivîsên wî/wê yên din
Doza kuştina rojnameger Hakan Tosun: Cezayê muebetê li bersûcan hat birîn
7 Cotmeh 2026
Doza kuştina rojnameger Hakan Tosun: Cezayê muebetê li bersûcan hat birîn
Biçe serûpelê