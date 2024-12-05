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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 5 Aralık 2024 22:33
 ~ Son Güncelleme: 6 Aralık 2024 15:45
1 dk Okuma

YAZAR, ŞAİR, FOTOĞRAFÇI

Tevfik Taş aramızdan ayrıldı

Kalp krizi geçiren 62 yaşındaki Tevfik Taş perşembe sabahı aramızdan ayrıldı. Gerçek Dergisi ve Evrensel gazetesinin kuruluşundaki katkılarıyla bilinen, fotoğraf ve belgesel çalışmaları National Geographic ve Atlas'ta yayımlanan Taş, Erdal Eren Belgeseli'nin de yaratıcılarındandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Tevfik Taş aramızdan ayrıldı
Tevfik Taş/Fotoğraf: Evrensel, Kadir İncesu

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi altındaki şair, yazar, fotoğrafçı Tevfik Taş bir kalp krizinin ardından aramızdan ayrıldı.

Kuruluşunda yer aldığı Evrensel Gazetesi, Taş’ın 7 Aralık Cumartesi günü 13.00’te Ümraniye Ihlamurkuyu Cemevi’nden uğurlanacağını duyurdu.

1962'de Erzincan'da doğan Taş Evrensel Gazetesi ve Evrensel Kültür Merkezi ile Gerçek dergisinde yazar ve yönetici olarak çalışmış, Atlas dergisinde yazarlık ve editörlük yapmıştı.

Tevfik Taş, sanat, edebiyat ve gazetecilik çalışmalarının yanı sıra sağlığı el verdiği ölçüde sosyalist siyasal mücadelede de aktif olarak yer almış, Türkiye sosyalist hareketinin katı çizgilerle ayrışmış bölünmüşlüğünü aşan tavrıyla kendisine demokratik ve sosyalist güçler arasında saygı ve sevgiyle anıldığı bir yer edinmişti.

Ödülleri

Taş, 1992 Truva Folklor Araştırmaları Şiir Ödülü’ne değer görülmüş ve ödülünü aynı günlerde hapse girmek üzere olan Haluk Gerger’e adamıştı. 2003'te Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) 2 Temmuz 1993'te Madımak'ta öldürülen şair Dr. Behçet Aysan adına verdiği şiir ödülünü, 2004'te Homeros Şiir Ödülleri kapsamında Jüri Özel Ödülü’nü almıştı.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
Tevfik Taş Evrensel
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