Teşvikiye’de 36 saattir elektrik yok: Hastalar nefessiz kaldı

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Teşvikiye Mahallesi’nde 36 saatten fazla süredir elektrik kesintisi yaşanıyor.

Özellikle sanatçılar, akademisyenler ve yaşlıların yaşadığı bölgede elektrik olmaması, makinelere bağlı hastalar için ciddi sorunlar yarattı.

Teşvikiye Muhtarı Suzan Bektaş, bianet’e konuştu ve "Elektrik kesintisi nedeniyle mahallemizdeki alt yapı yetersiz kaldı. 1950'lerde yapılmış olan bu altyapı, modern ihtiyaçları karşılayamıyor. Binaların artan enerji ihtiyacı, mevcut altyapının taşıyamadığı bir yük haline geldi" dedi.

Bektaş, bölgedeki birçok hastanın, elektrikle çalışan tıbbi cihazlara bağlı olduğuna dikkat çekti, "Bu kesinti nedeniyle birçok hasta nefessiz kaldı. Jeneratör talebinde bulunduk ve acil olarak enerjinin sağlanması gerekiyor. Şişli Belediyesi'ne bu sorunun çözülmesi için çağrıda bulunuyoruz" dedi.

Ayrıca, Bektaş, Teşvikiye’de yeni bir kültür merkezi açılacak olmasına rağmen, mahalledeki enerji sorunlarının öncelikli olduğunu vurguladı ve "Kültür merkezi için yapılan yatırımlar önemli, ancak mevcut enerji sorunlarının da bir an önce çözülmesi gerekiyor. Yol ve altyapı problemleri çözülmeden bu tür projelerin faydası sınırlı kalacaktır" dedi.

Teşvikiye’deki elektrik kesintisinin ne zaman sona ereceği ise belirsizliğini koruyor. Yetkililerin sorunu acil olarak çözmesi bekleniyor.

Semt sakini: BEDAŞ’ı da beldiyeyi de kınıyoruz

Adını vemek istemeyen bir semt sakini de bianet’e şu bilgileri verdi:

“35 yıllık Teşvikiyeliyiz. Bu bölgede 36 saat süren böylesi bir elektrik kesintisini 2024 yılında yaşamak çok ağır. Ne arayan var, ne soran. Bilgi verilmediği gibi, evimizdeki bütün yiyecekler 36 derece sıcağın olduğu böyle günlerde bozuldu, çürüdü. Ben 98 yaşındaki babama bakıyorum ve geceleyin tuvalete mumla götürüyorum."

"Bölgeye son dönemde çok daha yüksek binalar yapıldı. Çok fala elektrik kullanımı oluyor. Eğer böylesi bir zorbalık yapıyorlarsa vay halimize. Buna kayıtsız kalan BEDAŞ yetkililerini de, Şişli Belediyesi'ni de esefle kınıyorum.”

(EMK)