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Yayın Tarihi: 24 Temmuz 2024 18:10
 ~ Son Güncelleme: 24 Temmuz 2024 18:19
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Teşvikiye’de 36 saattir elektrik yok: Hastalar nefessiz kaldı

Semt sakini, “Bölgeye son dönemde çok daha yüksek binalar yapıldı. Çok fala elektrik kullanımı oluyor. Eğer böylesi bir zorbalık yapıyorlarsa vay halimize. Buna kayıtsız kalan BEDAŞ yetkililerini de, Şişli Belediyesi'ni de esefle kınıyorum” dedi.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
Teşvikiye’de 36 saattir elektrik yok: Hastalar nefessiz kaldı
Fotoğraf: commons.wikimedia.org

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Teşvikiye Mahallesi’nde 36 saatten fazla süredir elektrik kesintisi yaşanıyor.

Özellikle sanatçılar, akademisyenler ve yaşlıların yaşadığı bölgede elektrik olmaması, makinelere bağlı hastalar için ciddi sorunlar yarattı.

Teşvikiye Muhtarı Suzan Bektaş, bianet’e konuştu ve "Elektrik kesintisi nedeniyle mahallemizdeki alt yapı yetersiz kaldı. 1950'lerde yapılmış olan bu altyapı, modern ihtiyaçları karşılayamıyor. Binaların artan enerji ihtiyacı, mevcut altyapının taşıyamadığı bir yük haline geldi" dedi.

Bektaş, bölgedeki birçok hastanın, elektrikle çalışan tıbbi cihazlara bağlı olduğuna dikkat çekti, "Bu kesinti nedeniyle birçok hasta nefessiz kaldı. Jeneratör talebinde bulunduk ve acil olarak enerjinin sağlanması gerekiyor. Şişli Belediyesi'ne bu sorunun çözülmesi için çağrıda bulunuyoruz" dedi. 

Ayrıca, Bektaş, Teşvikiye’de yeni bir kültür merkezi açılacak olmasına rağmen, mahalledeki enerji sorunlarının öncelikli olduğunu vurguladı ve "Kültür merkezi için yapılan yatırımlar önemli, ancak mevcut enerji sorunlarının da bir an önce çözülmesi gerekiyor. Yol ve altyapı problemleri çözülmeden bu tür projelerin faydası sınırlı kalacaktır" dedi.

Teşvikiye’deki elektrik kesintisinin ne zaman sona ereceği ise belirsizliğini koruyor. Yetkililerin sorunu acil olarak çözmesi bekleniyor.

Semt sakini: BEDAŞ’ı da beldiyeyi de kınıyoruz

Adını vemek istemeyen bir semt sakini de bianet’e şu bilgileri verdi:

“35 yıllık Teşvikiyeliyiz. Bu bölgede 36 saat süren böylesi bir elektrik kesintisini 2024 yılında yaşamak çok ağır. Ne arayan var, ne soran. Bilgi verilmediği gibi, evimizdeki bütün yiyecekler 36 derece sıcağın olduğu böyle günlerde bozuldu, çürüdü. Ben 98 yaşındaki babama bakıyorum ve geceleyin tuvalete mumla götürüyorum."

"Bölgeye son dönemde çok daha yüksek binalar yapıldı. Çok fala elektrik kullanımı oluyor. Eğer böylesi bir zorbalık yapıyorlarsa vay halimize. Buna kayıtsız kalan BEDAŞ yetkililerini de, Şişli Belediyesi'ni de esefle kınıyorum.”

(EMK)

elektrik faturaları elektrik kesintisi Şişli Belediyesi
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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