ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 16 Temmuz 2025 14:50
 ~ Son Güncelleme: 16 Temmuz 2025 15:02
3 dk Okuma

‘Teşhircilik’ ile suçlanan manken aktivist Melisa Aydınalp hakkında takipsizlik kararı

“Tüm baskılara rağmen kadın hakları için mücadele etmeye, her koşulda eylem yapmaya devam edeceğim.”

Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz

Görseli Büyüt
‘Teşhircilik’ ile suçlanan manken aktivist Melisa Aydınalp hakkında takipsizlik kararı
Fotoğraf: Melisa Aydınalp'in kişisel arşivi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, performatif eylemi ve sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında “hayasızca hakaret” ve “müstehcen yayınların yayılmasına aracılık etmek” suçlamasıyla soruşturma açılan manken aktivist Melisa Aydınalp hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Aydınalp, 13 Haziran 2025’te hükümetin "normal doğum" politikalarını eleştiren performatif bir eyleme imza atmış ve "Normal olan normal doğum değil, katliamsız kadın hayatı," demişti. Paylaşıma yönelik yapılan ihbar üzerine Aydınalp’in eylem görüntüleri delil olarak dosyaya eklenmişti.

Savcılık kararında, Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin içtihatlarına da atıf yaparak, paylaşımın teşhircilik kapsamında değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

Aydınalp’in bir gün gözaltında tutulduğu ve kamera kayıtları da dâhil olmak üzere delillerin incelendiği belirtilen kararda, suçun unsurlarının oluşmadığı, hakaret ve müstehcenlik suçlamalarının kanıtlanamadığı kaydedildi.

Yapılan soruşturma neticesinde tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, şüpheli üzerine atılı bulunan Hayasuca Hareketlerde Bulunma suçunun yasal unsurları itibarıyla oluşabilmesi için kanun koyucunun alenen cinsel ilişkide bulunulması yada teşhircilik yapılması hususlarının gerektiği, dosya kapsamında suça konu görüntüler incelendiğinde, suçun yasal unsurlarına tekamül edecek berhangi bir eylemin şüpheli tarafından gerçekleştirildiğine dair dosya kapsamında delil bulunmadığı, Yargıtay 4. Ceza Dairesinin yerleşmiş içtihatlarından da hareketle, teshirciliğin kiyinin cinsel tatminine ulaşmak için cinsel organ veya madde metniyle korunması gereken hedeflenen değerleri incitecek şekilde vücut bölgelerinin alenen gösterilmesi olduğunu, kamusal alanlarda çırılçıplak şekilde dolaşmak, cinsel ilişkide bulunmak yada bulunulmuşcasına davranışlar sergilemek, herhangi bir kimseyi hedef gözetmeksizin cinsel organlarımı göstermek şeklindeki eylemlerin dışında kaldığı anlaşılan eylemleri neticesinde, süphelinin üzerine atılı bulunan suçun yasal unsurlarının somut olay ile oluşmadığı anlaşıldığından...

Aydınalp: Eylemlerime devam edeceğim

Hakkında verilen takipsizlik kararı ile ilgili bianet’e konuşan Aydınalp, şöyle dedi:

“Anayasal haklarımı kullanarak kadın hakları konusunda eylem yaptığım ve hükümet politikalarını eleştirdiğim için hakkımda sürekli dava açılıyor. Açık bir yıldırma politikası bu. Eylemlerim gerekçe gösterilerek baskı altına alınmaya, bezdirilmeye çalışılıyorum. Hakkımda herhangi bir gözaltı kararı olmamasına rağmen o gün evim emniyet güçleri tarafından basıldı. Bu hukuksuzlukla ilgili ayrıca suç duyurusunda bulunacağım.

“Tüm baskılara rağmen kadın hakları için mücadele etmeye, her koşulda eylem yapmaya devam edeceğim.”

Ne olmuştu?

Manken ve aktivist Melisa Aydınalp, 13 Haziran’da hükümetin "normal doğum" politikalarını eleştiren performatif bir eylem gerçekleştirmiş, “Normal olan normal doğum değil, katliamsız kadın hayatıdır” demişti.

Eylemin ertesi sabahı, 14 Haziran’da İstanbul’daki evine gelen polisler tarafından gözaltına alınan Aydınalp, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Amirliği’ne götürüldü ve geceyi karakolda geçirdi.

Aydınalp hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 225. maddesi kapsamında “teşhircilik” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Savcılık, Aydınalp hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve karakolda imza atma yükümlülüğü getiren adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Melisa Aydınalp teşhircilik müstehcenlik takipsizlik kararı
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet LGBTİ+ haberleri editörü. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından...

bianet LGBTİ+ haberleri editörü. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

Devamını Göster
ilgili haberler
Manken aktivist Melisa Aydınalp adli kontrol şartıyla serbest
15 Haziran 2025
/haber/manken-aktivist-melisa-aydinalp-adli-kontrol-sartiyla-serbest-308421
Manken Aktivist Melisa Aydınalp’ten erkek şiddeti protestosu
17 Mart 2025
/haber/manken-aktivist-melisa-aydinalpten-erkek-siddeti-protestosu-305470
Melisa Aydınalp ve Ecem Güvenciler’den eylem: “1 yılda 394 kadın”
25 Ocak 2025
/haber/melisa-aydinalp-ve-ecem-guvencilerden-eylem-1-yilda-394-kadin-303959
Melisa Aydınalp ve Burçak Tekin’den eylem: İstanbul Sözleşmesi bizimdir
28 Ekim 2024
/haber/melisa-aydinalp-ve-burcak-tekinden-eylem-istanbul-sozlesmesi-bizimdir-301164
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Manken aktivist Melisa Aydınalp adli kontrol şartıyla serbest
15 Haziran 2025
/haber/manken-aktivist-melisa-aydinalp-adli-kontrol-sartiyla-serbest-308421
Manken Aktivist Melisa Aydınalp’ten erkek şiddeti protestosu
17 Mart 2025
/haber/manken-aktivist-melisa-aydinalpten-erkek-siddeti-protestosu-305470
Melisa Aydınalp ve Ecem Güvenciler’den eylem: “1 yılda 394 kadın”
25 Ocak 2025
/haber/melisa-aydinalp-ve-ecem-guvencilerden-eylem-1-yilda-394-kadin-303959
Melisa Aydınalp ve Burçak Tekin’den eylem: İstanbul Sözleşmesi bizimdir
28 Ekim 2024
/haber/melisa-aydinalp-ve-burcak-tekinden-eylem-istanbul-sozlesmesi-bizimdir-301164
diğer yazıları
Kentsel arkeolojik sit alanlarına ‘kamu yatırımı’ tehdidi
Bugün 15:16
Kentsel arkeolojik sit alanlarına ‘kamu yatırımı’ tehdidi
Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme ne diyor?
12 Temmuz 2025
Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme ne diyor?
DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANI TUNCER BAKIRHAN İLE SÖYLEŞİ
"Sosyalistlerin duracağı yer, sürecin tam merkezi olmalıdır"
9 Temmuz 2025
"Sosyalistlerin duracağı yer, sürecin tam merkezi olmalıdır"
ABD'li rapçi ‘Diddy’ hakkında görülen davada jüri, görüş ayrılığı yaşıyor
2 Temmuz 2025
ABD'li rapçi ‘Diddy’ hakkında görülen davada jüri, görüş ayrılığı yaşıyor
Gazeteci İrfan Değirmenci ve 12 TİP'li serbest bırakıldı
28 Haziran 2025
Gazeteci İrfan Değirmenci ve 12 TİP'li serbest bırakıldı
Sayfa Başına Git