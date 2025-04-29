Terso Film Günleri başladı

Terso Film Günleri, bu yıl direniş ve dayanışma temasıyla sinemaseverlerle buluşuyor.

Nisan ve mayıs aylarında Ankara Aralık Sahne ile Goethe Enstitüsü’nde düzenlenecek etkinliklerde; sansür, yoldaşlık, kız kardeşlik ve kaçış gibi temalar, film gösterimleri ve söyleşiler eşliğinde tartışmaya açılacak:

“Direniş ve dayanışmayı odağına alan Terso Film Günleri film ve etkinlik programımızı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız. (Oto)sansür, Yoldaş Sinemalar: Terso Bir Film Söyleşisi, Evden Kaçış, Kurmacadan Belgesele Kız Kardeşlik adlı tematik etkinliklerimiz ile, parçalayan, bozan ve sınırları zorlayan ‘terso’ yerlerden, bu meselelere yeniden bakmayı hedefliyoruz.”

Etkinlik programı (Oto)Sansür Görünür Görünmez: Bir (Oto)Sansür Antolojisi (65 dk)

Yer: Aralık Sahne

Tarih: 29 Nisan, Saat 19.00

Konuklar: Bilge Taş, Nadir Sönmez, Süreyya Karacabey

Moderatör: Pelin Anılan Yoldaş Sinemalar: Terso Bir Film Söyleşisi GotûbêJin (46 dk), Beriya Şevê (60 dk)

Yer: Goethe Enstitüsü

Tarih: 3 Mayıs, Saat 17.00

Konuklar: Ali Kemal Çınar, Hevi Nimet Gatar, Kaan Akın

Moderatör: Gök Akyel Evden Kaçış Aniden (115 dk)

Yer: Aralık Sahne

Tarih: 22 Mayıs, Saat 19.00

Konuk: Defne Kayalar

Moderatör: Metin Akdemir Kurmacadan Belgesele Kız Kardeşlik Bir Gün, 365 Saat (83 dk)

Yer: Aralık Sahne

Tarih: 27 Mayıs, Saat 19.00

Konuklar: Burcu Melekoğlu, Vuslat Karan

Moderatör: Zekican Sarısoy