Terso Film Günleri başladı
Terso Film Günleri, bu yıl direniş ve dayanışma temasıyla sinemaseverlerle buluşuyor.
Nisan ve mayıs aylarında Ankara Aralık Sahne ile Goethe Enstitüsü’nde düzenlenecek etkinliklerde; sansür, yoldaşlık, kız kardeşlik ve kaçış gibi temalar, film gösterimleri ve söyleşiler eşliğinde tartışmaya açılacak:
“Direniş ve dayanışmayı odağına alan Terso Film Günleri film ve etkinlik programımızı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız. (Oto)sansür, Yoldaş Sinemalar: Terso Bir Film Söyleşisi, Evden Kaçış, Kurmacadan Belgesele Kız Kardeşlik adlı tematik etkinliklerimiz ile, parçalayan, bozan ve sınırları zorlayan ‘terso’ yerlerden, bu meselelere yeniden bakmayı hedefliyoruz.”
Etkinlik programı
(Oto)Sansür
Görünür Görünmez: Bir (Oto)Sansür Antolojisi (65 dk)
Yer: Aralık Sahne
Tarih: 29 Nisan, Saat 19.00
Konuklar: Bilge Taş, Nadir Sönmez, Süreyya Karacabey
Moderatör: Pelin Anılan
Yoldaş Sinemalar: Terso Bir Film Söyleşisi
GotûbêJin (46 dk), Beriya Şevê (60 dk)
Yer: Goethe Enstitüsü
Tarih: 3 Mayıs, Saat 17.00
Konuklar: Ali Kemal Çınar, Hevi Nimet Gatar, Kaan Akın
Moderatör: Gök Akyel
Evden Kaçış
Aniden (115 dk)
Yer: Aralık Sahne
Tarih: 22 Mayıs, Saat 19.00
Konuk: Defne Kayalar
Moderatör: Metin Akdemir
Kurmacadan Belgesele Kız Kardeşlik
Bir Gün, 365 Saat (83 dk)
Yer: Aralık Sahne
Tarih: 27 Mayıs, Saat 19.00
Konuklar: Burcu Melekoğlu, Vuslat Karan
Moderatör: Zekican Sarısoy
Terso Sinema hakkında
Terso, argoda "ters, zıt, aykırı" anlamına gelir ve bir şeyin beklenenin ya da normun dışında, alışılmışın tersine olduğunu ifade eder.
Sert, sarsıcı, huzursuz edici bir atmosferi ya da anlatımı tanımlamak için mecazen de kullanılabilir.
Terso Sinema ve Yapım, sanat ve kültür alanında eşit temsiliyeti güçlendirmek, hak temelli nitelikli içerik üretimini artırmak ve geride bırakılan kimliklerin görünürlüğünü sağlamak amacıyla faaliyet gösteriyor. Bu doğrultuda, bağımsız yapımlar ve hak temelli projelerle sinemanın dönüştürücü gücünü kullanarak daha adil ve kapsayıcı bir kültürel ortam yaratmak için çalışmayı hedefliyor. (TY)