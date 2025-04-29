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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 29 Nisan 2025 13:40
 ~ Son Güncelleme: 29 Nisan 2025 13:42
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Terso Film Günleri başladı

Direniş ve dayanışma temasıyla düzenlenen film günleri, nisan ve mayıs aylarında Ankara’da izleyiciyle buluşacak. Film gösterimleri ve söyleşiler aracılığıyla pek çok tema tartışmaya açılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Terso Film Günleri başladı
"Beriya Şevê" filminden bir kare.

Terso Film Günleri, bu yıl direniş ve dayanışma temasıyla sinemaseverlerle buluşuyor. 

Nisan ve mayıs aylarında Ankara Aralık Sahne ile Goethe Enstitüsü’nde düzenlenecek etkinliklerde; sansür, yoldaşlık, kız kardeşlik ve kaçış gibi temalar, film gösterimleri ve söyleşiler eşliğinde tartışmaya açılacak:

“Direniş ve dayanışmayı odağına alan Terso Film Günleri film ve etkinlik programımızı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız. (Oto)sansür, Yoldaş Sinemalar: Terso Bir Film Söyleşisi, Evden Kaçış, Kurmacadan Belgesele Kız Kardeşlik adlı tematik etkinliklerimiz ile, parçalayan, bozan ve sınırları zorlayan ‘terso’ yerlerden, bu meselelere yeniden bakmayı hedefliyoruz.”

Etkinlik programı

(Oto)Sansür

Görünür Görünmez: Bir (Oto)Sansür Antolojisi (65 dk)
Yer: Aralık Sahne
Tarih: 29 Nisan, Saat 19.00
Konuklar: Bilge Taş, Nadir Sönmez, Süreyya Karacabey
Moderatör: Pelin Anılan

Yoldaş Sinemalar: Terso Bir Film Söyleşisi

GotûbêJin (46 dk), Beriya Şevê (60 dk)
Yer: Goethe Enstitüsü
Tarih: 3 Mayıs, Saat 17.00
Konuklar: Ali Kemal Çınar, Hevi Nimet Gatar, Kaan Akın
Moderatör: Gök Akyel

Evden Kaçış

Aniden (115 dk)
Yer: Aralık Sahne
Tarih: 22 Mayıs, Saat 19.00
Konuk: Defne Kayalar
Moderatör: Metin Akdemir

Kurmacadan Belgesele Kız Kardeşlik

Bir Gün, 365 Saat (83 dk)
Yer: Aralık Sahne
Tarih: 27 Mayıs, Saat 19.00
Konuklar: Burcu Melekoğlu, Vuslat Karan
Moderatör: Zekican Sarısoy

Terso Sinema hakkında

Terso, argoda "ters, zıt, aykırı" anlamına gelir ve bir şeyin beklenenin ya da normun dışında, alışılmışın tersine olduğunu ifade eder.

Sert, sarsıcı, huzursuz edici bir atmosferi ya da anlatımı tanımlamak için mecazen de kullanılabilir.

Terso Sinema ve Yapım, sanat ve kültür alanında eşit temsiliyeti güçlendirmek, hak temelli nitelikli içerik üretimini artırmak ve geride bırakılan kimliklerin görünürlüğünü sağlamak amacıyla faaliyet gösteriyor. Bu doğrultuda, bağımsız yapımlar ve hak temelli projelerle sinemanın dönüştürücü gücünü kullanarak daha adil ve kapsayıcı bir kültürel ortam yaratmak için çalışmayı hedefliyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
sinema Terso Film Günleri Terso Sinema ve Yapım Görünür Görünmez: Bir (Oto)Sansür Antolojisi
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