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EKOLOJİ
YT: Yayın Tarihi: 24.10.2026 20:18 24 Ekim 2026 20:18
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.10.2026 20:25 24 Ekim 2026 20:25
Okuma Okuma:  2 dakika

Terminal Kadıköy’ün reklam ekranı hack’lendi: “Bu bina kent suçudur”

Söğütlüçeşme Tren İstasyonu’nun viyadük altındaki alanında kurulan Terminal Kadıköy, Nisan 2025’ten bu yana işletiliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Terminal Kadıköy’ün reklam ekranı hack’lendi: “Bu bina kent suçudur”
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İstanbul'un Kadıköy Söğütlüçeşme’deki Terminal Kadıköy’de bulunan bir reklam ekranı, “BU BİNA KENT SUÇUDUR” yazısıyla hack’lendi. Kent hakkı savunucuları, deprem toplanma alanı ve yeşil alanın alışveriş merkezine (AVM) dönüştürülmesine tepki göstererek kentlerin her alanının kâr maksimizasyonuna göre planlandığını vurguladı.

ETHA’daki habere göre, Söğütlüçeşme Tren İstasyonu’nun viyadük altındaki alanında kurulan Terminal Kadıköy, Nisan 2025’ten bu yana işletiliyor. Açıldığı günden bu yana onlarca dükkânın faaliyet gösterdiği alan, yeni bir tüketim merkezine dönüştü.

Kent hakkı savunucuları, ekoloji örgütleri ve Kadıköylüler, projeye karşı yıllardır itirazlarını sürdürüyor. Haydarpaşa Dayanışması, projeyi “soylulaştırma merkezi” olarak nitelendirerek “Kamusal alanlar ticarileşiyor, bu bir kent suçudur” açıklamasını yapmıştı.

Savunucular, AVM’ye dönüştürülen alanın geçmişte sokakta yaşayan hayvanların kent sakinleri tarafından beslendiği geniş bir yeşil alan olduğunu belirtiyor. Bölgenin yıllarca “izbe bir alan, güvensiz bir yer” olarak tanımlandığını aktaran kent hakkı savunucuları, bu söylemle projeye toplumsal rıza oluşturulmaya çalışıldığını ifade ediyor.

500’den fazla ağaç kesildi

Proje kapsamında bölgede 500’den fazla ağaç kesildi. Kent hakkı savunucuları, Söğütlüçeşme’deki alanın deprem toplanma alanı niteliği taşıdığını ve projenin bu işlevi fiilen ortadan kaldırdığını belirtiyor.

Savunucular, “Hem bir deprem toplanma alanı hem kentsel bir yeşil alanın tümü, bir avuç AVM’ye kurban edildi” diyerek kamusal alanın sermayeye peşkeş çekilmesine tepki göstermişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise proje için “ÇED Gerekli Değildir” kararı vermişti.

Terminal Kadıköy sonrası Kadıköy’de artan yoğunluk ve trafik baskısı
Terminal Kadıköy sonrası Kadıköy’de artan yoğunluk ve trafik baskısı
14 Nisan 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
kadıköy Terminal Kadıköy kent suçları kent suçu
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