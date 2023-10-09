‘Tereddüt Çizgisi’ Zürih Film Festivali’nde En İyi Film Ödülünü kazandı

Dünya prömiyerini 80. Venedik Film Festivali’nde yapan Selman Nacar’ın yeni filmi “Tereddüt Çizgisi”, Zürih Film Festivali’nin ana yarışma bölümünden En İyi Film ödülüne değer görüldü.

14 keşif filminin yarıştığı bölümde yer alan “Tereddüt Çizgisi”, En İyi Film ödülüne verilen Golden Eye Ödülü’nü kazandı.

Ödül törenine katılan yönetmen Selman Nacar “Öncelikle festivale ve kıymetli jüriye takdirleri için teşekkür ederim. Böyle güzel anlar insana zorlu sinema yolculuğunda umut ve güç veriyor. Umarım film bu vesileyle daha çok insanla buluşur ve izleyenleri bugün daha da çok ihtiyaç duyduğumuz adalet kavramı üzerine düşündürtür” dedi.

Selman Nacar’ın yazıp yönettiği ‘Tereddüt Çizgisi’nde, Avukat Canan’ın masum olduğuna inandığı ve uzun süredir savunduğu bir cinayet zanlısının hüküm duruşması gününde kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalmasının hikayesi anlatılıyor. Filmin başrolünde Tülin Özen yer alırken kendisine Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Vedat Erincin, Erdem Şenocak eşlik ediyor. (AÖ)