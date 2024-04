“Tereddüt Çizgisi” 3 Mayıs’ta vizyonda

Dünya prömiyerini 80. Venedik Film Festivali’de yapan Selman Nacar’ın ödüllü son filmi “Tereddüt Çizgisi”, 3 Mayıs’ta Türkiye sinemalarında gösterime giriyor.

80. VENEDİK FİLM FESTİVALİ Tülin Özen, 'Tereddüt Çizgisi'ndeki performansıyla uluslararası basının ilgisini çekti

Zürih, Free Zone, Cinemed Brüksel Akdeniz ve Aras Film festivallerinden ödüllerle dönen film vizyondan hemen önce 43. İstanbul Film Festivali’nde Türkiye prömiyerini yapacak.

Festivalin ulusal yarışma bölümünde ilk kez ileyiciyle buluşacak filmin prömiyeri 27 Nisan Cumartesi 21.30’da Atlas 1948’de yapılacak.

New York prömiyerini New Directors New Films Festivali'nde Nisan başında yapan, filmde Avukat Canan’ın masum olduğuna inandığı ve uzun süredir savunduğu bir cinayet zanlısının hüküm duruşması gününde kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalmasının hikayesi anlatılıyor. Filmin başrolünde Tülin Özen yer alırken kendisine Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Vedat Erincin, Erdem Şenocak eşlik ediyor.

Selman Nacar hakkında

2015'te İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden, 2016'da Film Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını Columbia Üniversitesi Film Yönetmenliği bölümünde tamamladı ve ardından aynı üniversitede yönetmenlik üzerine dersler verdi. Berlinale Talents 2019 ve First Films First 2020 mezunlarından. İlk filmi "İki Şafak Arasında" 69. San Sebastian Film Festivali'nde prömiyerini yaptı ve 39. Torino Film Festivali'nde En İyi Film, 58. Antalya Film Festivali’nde Jüri Özel, En İyi Yardımcı Kadın & En İyi Yardımcı Erkek, Cahide Sonku Ödülleri başta olmak üzere birçok ödül kazandı. (AÖ)