İstanbul Barosu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında baro binasına “Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur” yazılı pankart astı.

İstanbul Barosu’nun yeni başkanı Ümit Kocasakal ve yönetiminin onay vermemesi nedeniyle, önceki yönetimin Baro yönetimin geçen yıl baro binasına astığı “Erkek adalet değil, gerçek adalet” yazılı pankart bu yıl asılamadı. “Hiçbir pankartın açılmayacağı” yönünde bilgi verildi. Gelen tepkilerin ardından İstanbul Barosu yönetimi, bu kez “Şiddete karşı hukuk, cezasızlığa karşı adalet” yazılı pankartı baro binasına astı.

Baro, kadına yönelik şiddetin temel bir insan hakları ihlali olduğunu vurgulayarak kadınların yaşam hakkını, özgürlüğünü ve eşitliğini korumanın hukuk devletinin vazgeçilmez sorumluluğu olduğunu belirtti.

Şiddeti besleyen cezasızlık politikalarına son verilmesi ve koruyucu, önleyici hukuki mekanizmaların etkin biçimde uygulanması gerektiğine dikkat çeken İstanbul Barosu, kadınların şiddetten uzak, eşit, özgür ve güvenli bir yaşam sürmesi için hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini duyurdu.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET İNSANLIK SUÇUDUR! ŞİDDETE KARŞI HUKUK, CEZASIZLIĞA KARŞI ADALET! Kadına yönelik şiddet, temel bir insan hakları ihlalidir. Kadınların yaşam hakkını, özgürlüğünü ve eşitliğini korumak, hukuk devletinin vazgeçilmez sorumluluğudur. Şiddeti besleyen cezasızlık politikalarına son verilmeli, koruyucu ve önleyici hukuki mekanizmalar etkin biçimde uygulanmalıdır. İstanbul Barosu olarak, kadınların şiddetten uzak, eşit, özgür ve güvenli bir yaşam sürmesi için hukuki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Şiddete, ayrımcılığa ve cezasızlığa karşı susmayacağız! 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından düzenlenecek basın açıklamasına tüm meslektaşlarımızı ve kamuoyunu davet ediyoruz. 📅 25 Kasım 2026, Çarşamba 🕐 Saat: 13.00 📍 İstanbul Barosu Teras Katı Not: 25 Kasım’a özel hazırlanan mücadele ve dayanışma kokartlarını meslektaşlarımız adliyelerdeki baro odalarından temin edebilirler. İSTANBUL BAROSU — İstanbul Barosu (@istbarosu) November 24, 2026

Baro, “Şiddete, ayrımcılığa ve cezasızlığa karşı susmayacağız” dedi.

25 Kasım'da basın açıklaması

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi, 25 Kasım Çarşamba günü saat 13.00'te baronun teras katında basın açıklaması yapacak. Baro, tüm meslektaşlarını ve kamuoyunu açıklamaya katılmaya çağırdı.

Öte yandan, 25 Kasım'a özel hazırlanan mücadele ve dayanışma kokartları, adliyelerdeki baro odalarından temin edilebilecek.

İstanbul Barosu'ndan "Erkek adalet değil gerçek adalet" pankartına engel

(EMK)