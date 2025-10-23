TEPAV: "Türkiye 38 OECD üyesi ülke arasında enflasyon birincisi oldu"

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) ekim 2025 tarihli para politikası değerlendirme notuna göre, Türkiye, eylül ayında aylık bazda G20’de, yıllık bazda ise OECD içinde en yüksek enflasyona sahip ülke konumuna yükseldi.

Erdoğan son kabine toplantısı sonrasında yaptığı basın toplantısında "Dünyanın içinden geçtiği fırtınalı dönemde, Türkiye liyakatli kadroların riyasetindedir, emin ve ehil ellerde güvendedir." demişti.

Hükümet açıklamasından sonra yayımlanan TEPAV raporu, mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyonun temmuzdan bu yana yüzde 2,6 civarında seyrettiğini, bu durumun fiyat artışlarının ekonomiye yerleşmeye başladığını gösterdiğini belirtti.

TEPAV hakkında Kendisini “kar amacı gütmeyen, partizan olmayan araştırma kuruluşu” olarak tanımlayan TEPAV yayımladığı para politikası değerlendirmeleri vb. çözümlemelerinde demokratik yönetişim ilkelerine, hukukun üstünlüğüne, şeffaflığa vurgu yapıyor. Bir raporunda “adil ve hızlı çalışan bir yargı sistemi oluşturmak, hukukun üstünlüğünü sağlamak ve demokratik değerlere saygı göstermek” gibi unsurların ekonomik sorunların çözümünde kritik önemde olduğunu" ifade ediyor.



Önde gelen yöneticileri arasında iktisatçılar Güven Sak, İsmail Arslan, ilahiyatçı Hilmi Demir, şehir plancısı A. Burak Büyükcivelek, endüstri mühendisi Sibel Güven de var.

Enflasyon beklentileri bozuldu

Forbes Türkiye'nin özetlediği değerlendirmesinde TEPAV, enflasyonun düşüş eğilimine girmediğini ve beklentilerin çıpalanamadığını vurguladı. Kurumun çözümlemesine göre, 2026 için resmi enflasyon artış hedefi yüzde 16 olmasına karşın, piyasa beklentisi yüzde 22,1’e çıktı.

TEPAV raporu, bu farkın ekonomi programına duyulan güvenin sınırlılığını gösterdiğini dile getiriyor.

Fiyatlama davranışı bozuldu, riskler arttı

TEPAV, kamunun belirlediği mal ve hizmetlerde tek seferlik yüksek fiyat artışlarının enflasyonu beslediğini, bütçe açığının yüksek seyrini koruduğunu ve bu durumun fiyatlama davranışlarını bozduğunu bildirdi.

Kurum ayrıca iç pazardaki daralmanın ihracatçıyı zorladığını, Çin rekabetinin baskısının arttığını ve makroekonomik istikrarın korunması için politika güvenilirliğinin yeniden tesis edilmesi gerektiğini kaydetti.

Politika faizini sabit tutma önerisi

TEPAV Para Politikası Çalışma Grubu, mevcut para politikasının korunması gerektiğini belirterek, haftalık repo faizinin yüzde 40,5’te sabit tutulmasını önerdi.

Raporda, “Enflasyonun kalıcı biçimde düşürülebilmesi için kapsamlı bir ekonomik programın bir an önce hayata geçirilmesi gerek[tiği]" de tavsiye edildi.

"Reform ve hukuk olmadan kalıcı istikrar sağlanamaz"

“Ne Yapmalı?” başlığı altında, TEPAV kalıcı istikrarın ancak hukukun üstünlüğü, adil ve hızlı yargı sistemi ile sağlanabileceğini vurguladı.

Raporda, kurumların bağımsızlığı, vergi ve kamu harcamalarının yeniden yapılandırılması, eğitimin niteliği ve yeşil dönüşüm gibi yapısal alanlarda ilerleme sağlanmadan kalıcı enflasyon düşüşünün mümkün olmayacağı ifade edildi.

