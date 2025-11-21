ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 21 Kasım 2025 11:45
 ~ Son Güncelleme: 21 Kasım 2025 11:51
2 dk Okuma

TEPAV: Giyim ve tekstilde istihdam kaybı 114 bini aştı

TEPAV'ın İstihdam İzleme Bülteni’ne göre ağustosta, giyim ve tekstil imalatında toplam 114 bini aşkın istihdam kaybı yaşandı. Mart ayından bu yana süren aylık artış eğilimi bu ay tersine dönerken toplam sigortalı çalışan sayısı aylık bazda yüzde 1,3 geriledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
TEPAV: Giyim ve tekstilde istihdam kaybı 114 bini aştı
Fotoğraf: pau.edu.tr

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigortalı çalışan verileri temel alınarak hazırlanan İstihdam İzleme Bülteni’nin Ağustos 2025 sayısı yayımlandı. Buna göre, Sosyal Güvenlik Destek Primi ödenen çalışanlar dahil toplam sigortalı çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 3,2 arttı, ancak aylık olarak yüzde 1,3 gerileyerek 26 milyon 158 bin 64 seviyesinde gerçekleşti. Böylece mart ayından bu yana devam eden aylık yükseliş eğilimi ağustos itibarıyla son bulmuş oldu.

Giyim ve tekstilde sert daralma

88 alt sektörün 40’ında sigortalı ücretli çalışan sayısı yıllık bazda geriledi. En yüksek istihdam kaybı 77 bin 928 kişi ile giyim eşyaları imalatında yaşandı. Bu sektörde çalışan sayısındaki yıllık değişim yüzde 11,6’lık daralmaya işaret etti.

Giyim sektörünü 36 bin 332 kişilik kayıpla tekstil ürünleri imalatı izledi. İki sektörde toplamda 114 bini aşkın istihdam kaybı yaşandı.

En yüksek istihdam artışı bina inşaatında

Ağustos 2025 itibarıyla yıllık bazda en yüksek istihdam artışı 140 bin 401 kişi ile bina inşaatı sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü 130 bin 147 kişilik artışla perakende ticaret takip etti. Ayrıca yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri (69 bin 219) ile insan sağlığı hizmetleri (53 bin 35) en çok istihdam artışı görülen diğer sektörler oldu.

Perakende ticaret, iş yeri sayısını en fazla artıran sektör

Türkiye genelinde faaliyet gösteren iş yeri sayısı ağustos ayında yıllık yüzde 6,7 artarak 2 milyon 248 bin 858’e yükseldi. En fazla iş yeri artışı 37 bin 14 ile perakende ticaret sektöründe kaydedildi.

Artvin hariç tüm illerde iş yeri sayısı arttı

Toplam iş yerlerinin yarısı İstanbul (%27), Ankara (%7,4), İzmir (%6,7), Antalya (%4,5) ve Bursa (%4,2) olmak üzere beş büyük ilde yoğunlaşırken ağustos ayında iş yeri sayısının en fazla arttığı il 5 bin 714 artışla Hatay oldu. Hatay’ı sırasıyla Ankara (4 bin 810), Kahramanmaraş (3 bin 376) ve Malatya (2 bin 928) takip etti.

(HA)

