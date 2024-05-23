Teoman’dan Cumartesi Anneleri'ne 1000. hafta şarkısı: Anne bul beni

Sanatçı Teoman, söz ve müziği Bandista'ya ait olan "Benim Annem Cumartesi" eserini Cumartesi Anneleri /İnsanları için yorumladı.

27 Mayıs 1995 Cumartesi gününden beri Galatasaray Meydanı'nda kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak için bir araya gelen Cumartesi Anneleri / İnsanları’nın mücadelesi 1000. haftasına giriyor.

Sanatçı Teoman, söz ve müziği Bandista'ya ait olan "Benim Annem Cumartesi" eserini Cumartesi Anneleri için yorumladı.#CumartesiAnneleri1000Hafta



👉 https://t.co/lOQz0KDOhU pic.twitter.com/biyaqZBc8b — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) May 22, 2024

Söz ve müzikleri Bandista’ya ait şarkının sözleri şöyle:

Benim annem pazarları

Uyandırmaz yavrusunu

Benim annem pazartesi

Demlikte bir çay tanesi

Benim annem salı günü ya

Hüzün ya düğün tülü

Benim annem bir çarşamba

Görmesen de sen aldanma

Benim annem perşembeyi

İyi bilir işkenceyi

Benim annem cumaları

Gezer bütün kuytuları

Benim annem cumartesi

Her bir dilde çıkar sesi

Benim annem cumartesi

Elinde solmuş bir resim

Benim annem cumartesi

Hesap soracak öfkesi

Benim annem cumartesi

Benim annem cumartesi

Kör kuyularda bul beni

Bul beni bir sahilde çıplak

Bir işkence gemisinde elektrikle ayık

Bir kışlada kayıp

Anne, bir sokak başında

İsimsiz, yüzsüz bir kimsesiz mezarında

‘Kaybedenler kaybetti’ yazan mezar taşının altında bul beni

Anne bul beni Arjantinli annelerin arasında

Plaza del Mayor’da

Anne bul beni Galatasaray Meydanı’nda

Bul beni Ramallahlı annelerin

Gazzeli annelerin

Anne bul beni Varşova gettosunda

Anne bul beni Nico’nun Bart’ın İtalyan annelerinin gözlerinde

Anne, bul beni

Bul beni

Anne bul beni bir sokakta

Akranlarım bağırırken hala

Anne bul beni, bul beni bir sabah

Bir sabah bir sabah diyen adamın gözlerinde bul beni

O sabahı kuran kadının sözlerinde

Anne bul beni Ahmet Kaya’nın gözlerinde

Anne bul beni

Teoman: Sevgi ve saygıyla

Teoman da sosyal medya heasbından videoyu paylaşırken, şu notu ekledi:

"Yıllardır benim de ruhumu kanatan acılarıyla, cumartesi anneleri için, sevgi ve saygıyla"

yıllardır benim de ruhumu kanatan acılarıyla, cumartesi anneleri için, sevgi ve saygıyla.@CmrtesiAnneleri https://t.co/lhu55FWDPM — Teoman (@TeomanCom) May 23, 2024

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FEHMİ TOSUN'UN ARDINDAN Bitmeyen yas

(EMK)