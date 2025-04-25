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Yayın Tarihi: 25 Nisan 2025 04:18
 ~ Son Güncelleme: 25 Nisan 2025 09:30
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Teoman Madra, 93 yaşında aramızdan ayrıldı

Dijital teknoloji ve sanatı bir araya getirerek 'deneysel sanat' akımına öncülük eden Teoman Madra, 93 yaşında aramızdan ayrıldı. Madra'nın cenazesi 25 Nisan Cuma günü Ayvalık Saatli Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından kaldırılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Teoman Madra, 93 yaşında aramızdan ayrıldı
Teoman Madra/Instagram @acikradyo

1931'de İstanbul’da dünyaya gelen Teoman Madra, dijital teknolojiyi sanatında kullanan ilk  sanatçılardan biri olarak Türkiye’nin çağdaş sanat tarihine adını yazdırdı. Madra, video ve multimedya temelli eserlerinin yanı sıra ses yerleştirmeleri ve yeni teknolojilerle oluşturduğu görsel enstalasyonlarla da tanındı.

Teoman Madra RTÜK tarafından bürokratik gerekçeler dayanak yapılarak kapatılan, şimdiki adı Apaçık Radyo olan Açık Radyo'da yaptığı dinletilere dayalı müzik programlarıyla da tanınıyordu. 

İlk çalışmaları

Yıllar içinde multimedya performanslara yönelen Teoman Madra, ilk dijital çalışmalarını Amiga bilgisayarında yaptı. 1998 sonrasında ise PC tabanlı video işlerine ağırlık veren Madra, ayrıca soyut fotoğraf alanında da üretim gerçekleştirdi, çığır açan çalışmalara imza attı.

Caz doğaçlamaları ve çağdaş müzik, Teoman Madra’nın bireysel eserlerinde ve sahne performanslarında önemli bir rol oynadı. Madra, sanatında her dönem sınırları sorgulayan ve yeni estetik olanaklar arayan bir yaklaşım benimsedi.

Açık Radyo'da 1996'da Stüdyo Minus programını da hazırlayan Teoman Madra, programında modern ve postmodern atonal müzik örneklere yer vermişti.

Teoman Madra’nın cenazesi, 25 Nisan Cuma günü Ayvalık Saatli Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından kaldırılacak.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
açık radyo Teoman Madra deneysel sanat
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