Temyiz Mahkemesi: "Trump -şimdilik- Los Angeles'ta asker bulundurabilir"

Yerel yöneticilerin güçlü itirazlarına karşın Kaliforniya'daki Ulusal Muhafız birliğini, komutasını devralarak protestoların sürdüğü Los Angeles'ta konuşlandıran ABD Başkanı Donald Trump'ın kararı yargı önünde tartışılmaya devam ediyor.

Temyiz Mahkemesi: "Askerler şimdilik durabilir"

Üç yargıçlı 9. ABD Temyiz Mahkemesi, Kaliforniya eyalet liderlerinin Los Angeles'ta asker bulundurmayı gereksiz ve gerilimi tırmandırıcı olarak nitelemesine karşın Trump'ın en az 4 bin Kaliforniya Ulusal Muhafız askeri ve 700 Deniz Piyadesinin konuşlandırılmasına yetki veren direktiflerinin salı günü konuyla ilgili olarak yapacağı duruşmaya kadar geçerli olacağına hükmetti.

Temyiz Mahkemesinin kararından birkaç saat önce, bir federal yargıç Kaliforniya Eyalet yetkililerinin açtığı davada Los Angeles'ta asker konuşlandırılmasını geçici olarak durdurmuş ve perşembe akşamı Trump hükümetinin Kaliforniya Ulusal Muhafızlarının komutasını ele almaya yetkisi olmadığını hükme bağlamıştı.

Yerel mahkeme: "Trump hükümetinin asker sevkiyatı kanun dışı"

ABD Bölge Yargıcı Charles Breyer, San Francisco federal mahkemesinde bir saatlik duruşmanın ardından Trump'ın, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE) baskınlarının Los Angeles'ta yol açtığı protesto dalgasını bastırmak için binlerce Kaliforniya Ulusal Muhafız birliğini Los Angeles'ta görevlendirmesini yasaklamıştı.

Demokrat Partili Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Trump'ın Los Angeles'ta asker konuşlandırma kararına ısrarla karşı çıkarak militarize edilmiş kolluk kuvvetlerinin varlığının protestoları daha da yoğunlaştıracağını ve hükümetin Ulusal Muhafızın komutasını federal yasa uyarınca devralmış olmadığını savundu.

Newsom, yönetimin askerin komutasından çekilmesine yönelik başvurusunda "Savunma Bakanlığı bu direktifi Valilik Ofisine iletmedi ve bu direktif Kaliforniya Valisi tarafından onaylanmadı veya bu yönde bir emir çıkarılmadı" dedi.

Başvurunun ertesi günü Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta, Newsom'un yönetimin Ulusal Muhafızlarının federalleştirilmesine izin veren yasayı usule uygun olarak izlemediği yönündeki itirazını işleme koyarak federal mahkemede konuşlandırmaya itiraz etti.

Kararında bu argümana katılmış olduğu görülen Yargıç Breyer, davayı eyaletin talep ettiğinden daha da kapsayıcı bir hükme bağladı.

Ancak cuma günü San Francisco'da yapılan temyiz duruşmasında Trump hükümetinin avukatı, yönetimin federal yasanın gerekliliklerini karşıladığını savundu. Oysa, perşembe akşamı verdiği emirde Yargıç Breyer, Trump yönetiminin bu gerekliliklerin hiçbirini karşılamadığına hükmetmişti.

Breyer, "[Hükümetin] Eylemleri yasadışıydı; hem yasal yetki kapsamını aşıyordu hem Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'ndaki Onuncu Değişikliği ihlal ediyordu" diye yazdı ve başvuruyu "Bu nedenle [hükümet] Kaliforniya Ulusal Muhafızlarının kontrolünü derhal Kaliforniya Eyalet Valisine geri vermeli," diye hükme bağladı.

Newsom perşembe akşamı düzenlenen basın toplantısında kararı överek "Amerika Birleşik Devletleri Anayasası ve demokrasimizi için büyük bir gün" diye niteledi.

(AEK)