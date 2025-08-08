Temmuz’un iş cinayetleri bilançosu: En az 204 işçi çalışırken öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin aylık olarak raporlaştırdığı iş cinayetleri bilançosuna göre Temmuz’da en az 204 işçi, iş cinayetlerinde hayatlarını kaybetti.

Böylelikle 2025’in ilk yedi ayında iş cinayeti sayısı (Ocak 180, Şubat 124, Mart 159, Nisan 156, Mayıs 178, Haziran 164) 1165’e ulaştı.

Temmuzdaki iş cinayetlerine sektörel olarak bakıldığında sanayide 59 işçi, tarımda 54 işçi, inşaatta 48 işçi ve hizmette 43 işçi hayatını kaybetti.

Bu ayda ölenlerin en az 9 çocuktu. Ölen çocukların üçü tarım, ikisi inşaat, ikisi konaklama, biri ticaret ve biri taşımacılık işkollarında çalışıyordu. İş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle:

14 yaş ve altı 3 çocuk işçi,

15-17 yaş arası 6 çocuk/genç işçi,

18-29 yaş arası 47 işçi,

30-49 yaş arası 80 işçi,

50-64 yaş arası 52 işçi,

65 yaş ve üstü 10 işçi,

İSİG Meclisi 6 işçinin ise yaşını belirleyemedi.

İş cinayetlerinde ölenlerin 9’u kadın işçiydi. Kadınlar tarım, gıda, taşımacılık, sağlık ve genel işler işkollarında çalışıyordu.

Temmuz ayında 7 göçmen işçi (dördü Suriyeli, ikisi Afganistanlı, biri Türkmenistanlı) hayatını kaybetti. Göçmen işçiler tarım, gıda, maden, ağaç, inşaat ve taşımacılık işkollarında çalışıyordu.

Ölen işçilerin sadece 8’i (yüzde 3,92) bir sendikanın üyesiydi. 196 işçi ise (yüzde 96,08) sendikasız çalışıyordu. Sendikalı işçiler tarım, kimya, metal ve belediye işkollarında çalışıyordu.

En çok iş cinayeti İstanbul başta olmak üzere Eskişehir, Bursa, İzmir, Antalya, Denizli, Hatay, Manisa, Antep, Maraş, Konya, Aksaray, Ankara, Çorum, Düzce, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Rize, Samsun ve Uşak’ta meydana geldi.

Temmuzda en çok iş cinayetinin yaşlandığı beş işkolu şöyle:

Tarım, orman işkolunda 54 emekçi (32 işçi ve 22 çiftçi);

İnşaat, yol işkolunda 47,

Taşımacılık işkolunda 26,

Belediye, genel işler işkolunda 15,

Konaklama, eğlence işkolunda 10 işçi…

Temmuzda iş cinayetlerinin en temel altı nedeni ise şöyle:

Trafik, servis kazası nedeniyle 40,

Yüksekten düşme nedeniyle 35,

Ezilme, göçük nedeniyle 33,

Kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 29,

Patlama, yanma nedeniyle 18,

Elektrik çarpması nedeniyle 12 işçi…

İSİG Meclisi raporda yaptığı değerlendirmede Temmuz ayında çıkan yangınlarda ölen işçilere bir bölüm ayırdı.

7’si orman işçisi, 5’i AKUT gönüllüsü, 3’ü gönüllü işçi ve 2’si itfaiye eri olmak üzere 17 kişinin orman yangınlarına müdahale ederken hayatını kaybettiğini belirten İSİG Meclisi “Yangınlar önlenebilir ve işçiler ölmeyebilirdi. Ancak yangınla mücadele için gerekli bütçe ayrılmıyor, gerekli ekipmanlar temin edilmiyor, orman yolları düzenlenmiyor, erken uyarı sistemleri sağlanmıyor, yetersiz personelle (buna yaygın taşeron çalıştırmayı ekleyelim) müdahale ediliyor, işçilere İSİG eğitimleri tam anlamıyla verilmiyor ve işçilerin kıyafetleri, kişisel koruyucu donanımları bile yetersiz” dedi.

Geçtiğimiz ayın dünya çapında ölçülen en sıcak üçüncü Temmuz ayı olduğunu da raporda yer veren İSİG Meclisi ‘sıcakta çalış(tır)malar’ için “Açık havada güneş altında çalışmak zorunda olan tarım, inşaat, moto kurye, yol, sayaç okuma, belediye vb işçileri neredeyse hiçbir önlem alınmadan, hayati risk altında çalıştı. Keza sanayi işçileri genelde kapalı alanda çalışsa da yaptıkları işten kaynaklanan muazzam sıcaklık ile beraber benzer bir durumdaydı. İklimlendirme cihazları olsa da büro işçileri bile bunaldı. Bu noktada Temmuz ayında kalp krizi/beyin kanaması nedenli ölümlerin arttığını, bir kısmının sıcağa bağlı olabileceğini ve onlarca arkadaşımızın sıcağa bağlı olarak sağlık sorunları yaşadığını bildirdiğinin altını çizelim” ifadelerini kullandı.

(HA)