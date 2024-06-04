ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 4 Haziran 2024 13:45
 ~ Son Güncelleme: 4 Haziran 2024 14:38
2 dk Okuma

“Temmuz’da zam şart”

“Mücadeleci Sendikalar” çatısı altında kurulan oluşum, işçi ve emekçilere temmuz ayında zam yapılmasının gerekliliğine dikkat çekerek, "insanca yaşamaya yetecek" ücret istediklerini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Temmuz’da zam şart”
Fotoğraf: Temmuz'da Zam Şart / X

“Mücadeleci Sendikalar” çatısı altında bir araya gelen Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, İnşaat İşçileri Sendikası (İnşaat-İş), Tüm Otomotiv ve Metal İşçileri Sendikası (TOMİS), DİSK/Enerji-Sen, Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası (DEV TEKSTİL), Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN), Karayolu Taşımacılık Emekçileri Sendikası (KATAŞ-SEN) ile Mağaza ve Market İşçileri Sendikası (MAĞAZA MARKET-SEN) “Temmuz'da Zam Şart” kampanyası başlattı.

İşçileri, emeklileri, gençleri, kadınları; geçinemeyen, “temmuz ayında zam şart” diyen herkesi kendileriyle hareket etmeye çağıran oluşum kampanyasını hem internet üzerinden hem de sahada sürdürüyor.

“İnsanca yaşamaya yetecek ücret istiyoruz” diyen oluşumun çağrısı şöyle:

“İşçilerin yaşamı çay-simit hesabıyla ölçülemez. Asgari ücrete zam yapılacak mı, tartışmaları arasında yoksulluğa mahkum etmelerine izin vermeyeceğiz. Göstermelik kurulan masalarda işçilerin yaşamı dışında her şeyin konuşulduğunu biliyoruz. Açlık sınırıyla yarışan asgari ücret düzenine son vermek için Temmuz’da zam şart diyoruz.

Çağrı

“Üç kuruşa beş kuruş katmak için değil, insanca yaşamaya yetecek bir asgari ücret için Temmuz’da zam şart diyoruz. Yaşamımızın patronların iki dudağı arasına bırakmamak için Temmuz’da zam şart diyoruz.

“Emeklilerin seçim günleri hatırlanan birer oy deposu olarak görülmesine, sadakaya muhtaç bir emeklilik yaşamı dayatmasına karşı emekli aylığına Temmuz’da zam şart diyoruz. Sendikal haklarımıza sahip çıkıyor, insanca çalışma ve yaşam koşulları için Temmuz’da zam şart diyoruz.

“Bizi temsil etmeyenlerden beklentilere girmek yerine hakkımız olan Temmuz’da zam şart demek için birliğimizi, mücadelemizi, örgütlülüğümüzü büyütmeye çağırıyoruz.”

Oluşumla ilgili detaylı bilgi için [email protected] mail adresine yazabilir, buraya tıklayarak ise imza kampanyasına destek olabilirsiniz. (TY)

asgari ücret Emekli hakları ekonomik kriz ara zam Temmuz’da zam şart
ilgili haberler
CHP'DEN BÜYÜK EMEKLİ MİTİNGİ:
Özgür Özel: Emekliler yurtta kalma derdinde değil, kirasını ödeme derdinde
26 Mayıs 2024
/haber/ozgur-ozel-emekliler-yurtta-kalma-derdinde-degil-kirasini-odeme-derdinde-295765
Merkez Bankası enflasyon tahminini 2 puan arttırdı
9 Mayıs 2024
/haber/merkez-bankasi-enflasyon-tahminini-2-puan-arttirdi-295196
Araştırma: En yüksek enflasyon beklentisi emekli ve işsizlerde
8 Mayıs 2024
/haber/arastirma-en-yuksek-enflasyon-beklentisi-emekli-ve-issizlerde-295111
Türkiye enflasyonun en yüksek olduğu 4. ülke
21 Nisan 2024
/haber/turkiye-enflasyonun-en-yuksek-oldugu-4-ulke-294476
Enflasyon düşmüyor: Yüzde 68
3 Nisan 2024
/haber/enflasyon-dusmuyor-yuzde-68-293814
Emeklilerin 10 bin TL ikramiye hayali Erdoğan’a takıldı
12 Mart 2024
/haber/emeklilerin-10-bin-tl-ikramiye-hayali-erdogana-takildi-292972
DİSK-AR: Dar gelirli, gıda enflasyonunu daha yüksek hissediyor
4 Mart 2024
/haber/disk-ar-dar-gelirli-gida-enflasyonunu-daha-yuksek-hissediyor-292684
ilgili haberler
CHP'DEN BÜYÜK EMEKLİ MİTİNGİ:
Özgür Özel: Emekliler yurtta kalma derdinde değil, kirasını ödeme derdinde
26 Mayıs 2024
/haber/ozgur-ozel-emekliler-yurtta-kalma-derdinde-degil-kirasini-odeme-derdinde-295765
Merkez Bankası enflasyon tahminini 2 puan arttırdı
9 Mayıs 2024
/haber/merkez-bankasi-enflasyon-tahminini-2-puan-arttirdi-295196
Araştırma: En yüksek enflasyon beklentisi emekli ve işsizlerde
8 Mayıs 2024
/haber/arastirma-en-yuksek-enflasyon-beklentisi-emekli-ve-issizlerde-295111
Türkiye enflasyonun en yüksek olduğu 4. ülke
21 Nisan 2024
/haber/turkiye-enflasyonun-en-yuksek-oldugu-4-ulke-294476
Enflasyon düşmüyor: Yüzde 68
3 Nisan 2024
/haber/enflasyon-dusmuyor-yuzde-68-293814
Emeklilerin 10 bin TL ikramiye hayali Erdoğan’a takıldı
12 Mart 2024
/haber/emeklilerin-10-bin-tl-ikramiye-hayali-erdogana-takildi-292972
DİSK-AR: Dar gelirli, gıda enflasyonunu daha yüksek hissediyor
4 Mart 2024
/haber/disk-ar-dar-gelirli-gida-enflasyonunu-daha-yuksek-hissediyor-292684
Sayfa Başına Git