“Mücadeleci Sendikalar” çatısı altında bir araya gelen Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, İnşaat İşçileri Sendikası (İnşaat-İş), Tüm Otomotiv ve Metal İşçileri Sendikası (TOMİS), DİSK/Enerji-Sen, Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası (DEV TEKSTİL), Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN), Karayolu Taşımacılık Emekçileri Sendikası (KATAŞ-SEN) ile Mağaza ve Market İşçileri Sendikası (MAĞAZA MARKET-SEN) “Temmuz'da Zam Şart” kampanyası başlattı.

İşçileri, emeklileri, gençleri, kadınları; geçinemeyen, “temmuz ayında zam şart” diyen herkesi kendileriyle hareket etmeye çağıran oluşum kampanyasını hem internet üzerinden hem de sahada sürdürüyor.

“İnsanca yaşamaya yetecek ücret istiyoruz” diyen oluşumun çağrısı şöyle:

“İşçilerin yaşamı çay-simit hesabıyla ölçülemez. Asgari ücrete zam yapılacak mı, tartışmaları arasında yoksulluğa mahkum etmelerine izin vermeyeceğiz. Göstermelik kurulan masalarda işçilerin yaşamı dışında her şeyin konuşulduğunu biliyoruz. Açlık sınırıyla yarışan asgari ücret düzenine son vermek için Temmuz’da zam şart diyoruz.

⚡️Güzel günler gelmez bize, biz güzel günlere yürümedikçe.



Patronlar zenginleşirken biz işçiler, emekliler yoksulluğa mahkum olmayacağız!

Kemer sıkmayacağız!

Lütuf beklemeyeceğiz!



TEMMUZDA ZAM ŞART diyerek mücadeleyi büyütmek için sen de gel! pic.twitter.com/mLr1lArAZP — Temmuz'da Zam Şart (@TemmuzdaZamSart) May 30, 2024

Çağrı

“Üç kuruşa beş kuruş katmak için değil, insanca yaşamaya yetecek bir asgari ücret için Temmuz’da zam şart diyoruz. Yaşamımızın patronların iki dudağı arasına bırakmamak için Temmuz’da zam şart diyoruz.

“Emeklilerin seçim günleri hatırlanan birer oy deposu olarak görülmesine, sadakaya muhtaç bir emeklilik yaşamı dayatmasına karşı emekli aylığına Temmuz’da zam şart diyoruz. Sendikal haklarımıza sahip çıkıyor, insanca çalışma ve yaşam koşulları için Temmuz’da zam şart diyoruz.

“Bizi temsil etmeyenlerden beklentilere girmek yerine hakkımız olan Temmuz’da zam şart demek için birliğimizi, mücadelemizi, örgütlülüğümüzü büyütmeye çağırıyoruz.”

Oluşumla ilgili detaylı bilgi için [email protected] mail adresine yazabilir, buraya tıklayarak ise imza kampanyasına destek olabilirsiniz. (TY)