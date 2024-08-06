Temmuz’da en az 144 işçi, iş cinayetlerinde öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG Meclisi) aylık olarak raporlaştırdığı iş cinayetleri bilançosuna göre Temmuz’da en az 144 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

İş cinayetlerinde yılın ilk yedi ayının bilançosu ise 1022 işçi. Ocak’ta en az 161, Şubat’ta 149, Mart’ta 124, Nisan’da 165, Mayıs’ta 142 ve Haziran’da 137 işçi çalışırken öldü.

Temmuz’da ölen işçilerin 12’si çocuktu. Mevsimlik tarım işçiliği, çobanlık ve besicilik yapan beş çocuk, ikisi MESEM kapsamında çalışan dört inşaat işçisi çocuk, muavin ve eşya taşımacılığı yapan iki çocuk ile ücretsiz aile emeği kapsamında çalıştırılan bir çocuk öldü.

15 yaşındaki Alperen Kocayavuz’un yüksekten düşmesi ve 16 yaşındaki Eren Dağ’ın akıma kapılması ile birlikte 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde MESEM kapsamında çalıştırılırken ölen çocuk sayısı da dokuz oldu. 50 yaşın üstünde en az 37 işçi öldü. Bu ay madenlerde de en az sekiz işçi hayatını kaybetti.

İş cinayetlerinin 50’si sanayi, 41’i tarım, 27’si hizmetler ve 26’sı inşaat sektörlerinde meydana geldi.

En büyük neden trafik ve servis kazaları. Bu nedenle Temmuz'da 33 işçi öldü. Ezilme, göçük nedeniyle 28, yüksekten düşme nedeniyle 19, elektrik çarpması nedeniyle de 14 işçi hayatını kaybetti.

(HA)