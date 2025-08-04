Temmuz enflasyonu: 143 harcama grubundan 120’sinde zam var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2025 dönemine ait enflasyon verilerini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Temmuz ayında aylık bazda yüzde 2,06, yıllık bazda ise yüzde 33,52 oranında arttı. Aralık 2024’e kıyasla fiyatlardaki kümülatif artış yüzde 19,08 oldu.

TÜİK'in verileri açıklamasıyla kira artış oranı da belli oldu. Artış oranını belirleyen 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 41,13 olarak gerçekleşti. Hem konutlarda hem iş yerlerinde Ağustos'ta tavan artış yüzde 41,13 olarak uygulanabilecek.

En yüksek artış konutta: yüzde 62’yi Aştı

Ana harcama gruplarına bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 62,01 ile konut grubunda yaşandı. Onu yüzde 27,95 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 26,57 ile ulaştırma takip etti.

Konuttaki artış, genel enflasyona yüzde 9,03’lük katkısıyla dikkat çekti. Gıda fiyatlarındaki artışın katkısı yüzde 6,94, ulaştırmanın ise yüzde 4,35 oldu.

Konut aylık bazda da lider

Aylık bazda ise konut fiyatlarındaki artış yüzde 5,78 olarak gerçekleşti. Ulaştırma yüzde 2,89, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 0,07 arttı.

İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,02, ulaştırmada yüzde 0,45 ve konutta yüzde 0,95 oldu.

143 harcama grubundan 120'sinde artış var

‘Madde sepeti listesi’ hukuksuzluğu sürüyor

TÜİK, sonuncusunu 4 Nisan 2022’de yayımladığı madde sepeti fiyat listesini mahkeme kararın rağmen bu ayda da yayımlamadı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), TÜİK’i bu konuda dava etmiş, Ankara 6. İdare Mahkemesi de 31 Mart 2023 tarihli kararında bilgi edinme hakkı çerçevesinde DİSK’in TÜİK'ten istediği bilgilerin işçi konfederasyonunun görevi gereği elinde bulunması gereken bilgilerden olduğuna hükmetmişti. TÜİK temyiz davasını da kaybetmişti. Fakat aradan geçen 3 yıla rağmen TÜİK madde sepeti fiyat listesi hiçbir enflasyon verisinde açıklamadı.

Madde sepeti listesinin yerine harcama grubu istatistikleri yayımlayan TÜİK’e göre endekste kapsanan 143 temel başlıktan 120’sinde artış gerçekleşti. 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı.

ENAG yıllık enflasyona yüzde 65 dedi

Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) göre ise Temmuz 2025'te enflasyon aylık bazda yüzde 3,75 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyonu ise yüzde 65,15 olarak hesaplandı.

AA Finans'ın temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin 17 ekonomistle yaptığı beklenti anketine göre Temmuz'da aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,34 olmuştu.

(HA)