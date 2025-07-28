Temmuz ayındaki orman yangınları geniş çaplı yıkıma dönüştü

Türkiye, temmuz ayında art arda çıkan orman yangınlarıyla mücadele ederken hem doğa hem de insanlar büyük kayıplar yaşadı. Birçok kentte onlarca yapı kullanılamaz hâle geldi, hayvanlar hayatlarını ve yaşam alanlarını kaybetti.

Eskişehir'in Seyitgazi (Seyitözü) bölgesinde 23 Temmuz'da çıkan yangında 5’i orman işçisi, 5’i AKUT gönüllüsü olmak üzere 10 kişi yaşamını yitirdi.

Bursa, Karabük, Sakarya, Bilecik, Uşak ve Antalya’da 22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında çıkan orman yangınlarında 68’i konut olmak üzere toplam 104 bağımsız birim ağır hasar gördü veya yıkıldı.

Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, yalnızca 1-30 Haziran tarihleri arasında ülke genelinde 612’si orman, 951’i zirai alan olmak üzere toplam 1563 yangın meydana geldi. Bu yangınların 499’u tarım alanlarından başlayarak ormanlara sıçradı. Sadece 27-30 Haziran döneminde 147 orman ve 195 zirai alan yandı.

Devam eden yangınlar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün (27 Temmuz) yaptığı açıklamada, 26 Haziran'dan bu yana çıkan yangınlarla ilgili bugüne kadar 21 kişinin tutuklandığını 47 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

Yangınlarda insan kaynaklı nedenler baskın olsa da, 25 Temmuz’da Türkiye tarihinin en yüksek sıcaklığı olan 50,5 (Şırnak) derece ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre, daha önceki rekor 15 Ağustos 2023’te 49,5 (Eskişehir) dereceydi.

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde üç gündür süren yangında, yangın bölgesine su taşıyan bir tankerin şarampole devrilmesi sonucu üç kişi hayatını kaybetti. Yangına müdahale eden itfaiye personeli Ramazan Şaşkın ise geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Maraş’ın Onikişubat ilçesindeki yangına, üçüncü gününde hem havadan hem de karadan müdahale devam ediyor.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde başlayan ve Ovacık ilçesi ile kent merkezine yakın ormanlık alanlara sıçrayan yangınlara da altıncı gününde karadan müdahale ediliyor.

Bursa'da devam eden yangını izleyen yurttaşlar, Fotoğraf: Anadolu Ajansı

DEM Parti’den araştırma komisyonu talebi

Öte yandan, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, bugün, yangınlarla ilgili TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

Türkiye’de orman yangınlarının iklim krizinin etkileriyle mevsimsel bir olgu olmaktan çıkıp sürekli ve yıkıcı bir afete dönüştüğünü belirten DEM Parti, müdahale kapasitesinin yangınların artışını karşılamada yetersiz kaldığına dikkat çekerek şöyle dedi:

“Yüzlerce farklı noktada çıkan yangınlar, sadece ekosistemleri değil, kırsal hayatı, yerel geçim kaynaklarını ve toplumun doğayla kurduğu bağları da geri dönüşsüz biçimde tahrip etmektedir. İklim krizine bağlı sıcaklık ve kuraklık artışının yanı sıra, enerji altyapılarının özelleştirilmesi, ormancılık faaliyetlerinin piyasalaştırılması, kamusal kapasitenin zayıflatılması ve yerel bilgi ağlarının tasfiyesi gibi insan kaynaklı politik tercihler, yangınların şiddetini ve yıkımını artıran temel etkenler olarak öne çıkmaktadır. Yaşanan bu çok boyutlu krizin çözümü için, orman yangınlarının iklimsel etkilerinin yanı sıra yapısal ve politik arka planının da kapsamlı biçimde ortaya konması zorunludur. Enerji ve orman alanlarındaki özelleştirme uygulamalarının sonuçlarının değerlendirilmesi, yangınlarla mücadelede kamusal kapasitenin neden zayıfladığına ilişkin araştırmaların yapılması, ekolojik ve toplumsal kayıpların tespit edilmesi ve etkili, önleyici politikaların geliştirilmesi gerekmektedir. Bu amaçlarla Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bir araştırma komisyonu kurulması elzemdir.”

Kaynaklar: Anadolu Ajansı, Orman Genel Müdürlüğü, ilgili bakanların sosyal medya hesapları.

(TY)