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Yayın Tarihi: 23 Aralık 2024 16:56
 ~ Son Güncelleme: 23 Aralık 2024 17:06
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Temelli, Öcalan ile ilgili başvuruya resmi bir yanıt alamadıklarını söyledi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Sezai Temelli, 2024 yılını değerlendirdiği basın toplantısının ardından soruları yanıtladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Temelli, Öcalan ile ilgili başvuruya resmi bir yanıt alamadıklarını söyledi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında 2024 yılını değerlendirdi. Cezaevlerinin durumundan, 2025 bütçesine kadar görüşlerini dile getiren Temelli, konuşmasının ardından soruları yanıtladı.

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PKK Lideri Abdullah Öcalan ile görüşme başvurusuna ilişkin bir geri dönüşün olup olmadığına dair soruyu Temelli, “Bize ulaşmış hala bir resmi dönüş söz konusu değil. Zaten daha önce de ifade ettik. Bize bir dönüş olursa hemen basın ve kamuoyuyla paylaşacağız ama henüz bir dönüş söz konusu değil. Çeşitli yorum ve açıklamalar yapılıyor, MHP Genel Başkanı da açıklama yapıyor, beklentilerini dile getiriyor ama resmi bir dönüş söz konusu değil” diye yanıtladı.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
Abdullah Öcalan sezai temelli imralı
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