Temelli: Komisyon için bir an önce harekete geçilmeli

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Meclis Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında güncel gelişmeleri değerlendirdi.

İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırılara dikkat çeken Temelli, "Bir an önce savaş durdurulmalıdır" dedi.

Savaştan en çok halkların zarar gördüğünü vurgulayan Temelli, şöyle dedi:

“Etnik ve dini kimlikleri üzerinden toplumları ayrıştıran, savaştıran bu düzenek artık son bulmalıdır. İsrail devleti de İran da bölgedeki bütün otoriter rejimler de uzun süre boyunca Ortadoğu’yu adeta bir cehenneme döndürmeye devam ettiler. Çözüm demokratik toplumdadır, çözüm topyekûn barıştadır.”

“Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı bir manifestodur”

Temelli, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”na da değinerek, bu çağrının bir manifesto olduğunu vurguladı:

“Türkiye’de sağlanacak olan Kürt barışının, Türkiye'de sağlanacak olan toplumsal barışın bölgeye etkilerinin olacağını uzun zaman dile getirdik. Kürt meselesi demokratik bir çözüme kavuşursa, bu anlamda kalıcı bir barış inşa edilebilirse, bölge halklarının kurtuluşu da buradan geçer dedik. Filistin halkının da, bölgedeki bütün halkların da kurtuluşu buradan geçer. Yoksa İran ve İsrail gibi rejimlerden geçmiyor. Otoriter yayılmacı rejimlerden geçmiyor. Türkiye dış politikası uzun süre bu yanlışta ısrar etti ve bunun sonunda geldiğimiz noktada anlaşılıyor ki Türkiye açısından riskler büyümüş. Bu risklere karşı yegâne gücümüz barıştır, demokratik Türkiye ve demokratik toplum arayışıdır. Bir kez daha Türkiye halklarına ve Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz: Gelin bu demokratik toplum çağrısına, bu kalıcı barış mücadelesine destek verin. Bu sayede Suriye’de, Irak'ta ve bütün bölgede üreteceğimiz çözüm, Ortadoğu halklarının geleceğini kurtaracaktır.”

“Meclis çözüm için komisyon kurmalıdır”

Kürt sorununun çözümüne dair yürütülen tartışmalara da değinen Temelli, Meclis’in bu süreçte sorumluluk alması gerektiğini belirtti:

“27 Şubat'ta Sayın Öcalan’dan çağrı geldi, 12 Mayıs’ta PKK kendini feshedeceğini ve silahları bırakacağını açıkladı. Ama sonrasında hiçbir şey yok. Sonrasında atılması gereken adımların atılması için artık inisiyatif alma ve adım atma zamanıdır. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bu konuda inisiyatif alacağını söyledi. Bir an önce harekete geçilmeli, Meclis bu meselenin çözümü konusunda bir komisyonu hayata geçirmelidir. Meclis’teki partilerin neredeyse tamamına yakını komisyon çalışmasını olumlamaktadır. O zaman yapılması gereken bir araya gelmek, bu meselenin çözümüne kendisini adres olarak gösterecek bir komisyonu hayata geçirmektir. Bu öncelikli görevimiz olmalıdır. Yapmamız gereken bu konuda adım atmaktır.”

Temelli, çözüm sürecinin sadece Türkiye için değil, tüm Ortadoğu için etkili olacağını da ifade etti:

“Bu konuda atacağımız adım sadece Türkiye’de bir barışı inşa etmekle kalmayacak. Bugün İsrail’i kınayarak geçiştirdiğimiz gündemi değiştirecek, İsrail’i durduracaktır. Bu kadar iddialı bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü Ortadoğu’da Kürt ve Türklerin hayata geçirecekleri bir demokratik toplum anlayışının inşası, bütün meselenin çözümü için kritik öneme sahiptir. Meclis artık adım atma aşamasındadır. Bir kez daha Sayın Numan Kurtulmuş’a çağrı yapıyorum, bir an önce bu çalışmaları başlatması ve bizleri davet etmesi, bu konuda istişare ve diyalog yoluyla herkesin içine sinecek bir komisyonu var etmesi önceliğimiz olmalıdır.”

Cezaevlerinde Hak İhlalleri

Bolu ve Karabük cezaevlerinde yaşanan uygulamalara dikkat çeken Temelli, cezaevi idarelerinin keyfi ve baskıcı tutumlarına tepki gösterdi:

“Biz burada toplumsal barıştan bahsediyoruz, bu meselenin çözümü için atılacak adımlardan bahsediyoruz, cezaevlerindeki uygulamalara bakın. Cezaevi idarelerinin Bolu ve Karabük cezaevlerinin uygulamalarına bakın. Akıl almaz bir işkence yöntemi ve hak gasplarının başında geliyor cezaevleri. Bu cezaevi müdürleri ne bakan dinliyorlar, ne cumhurbaşkanı dinliyorlar, ne de herhangi bir yetkiliyi dinliyorlar. Kendi başlarına buyruklar. Her türlü işkenceyi yapmayı kendilerinde görüyorlar.”

“Emeklilere Zam, TÜİK Başkanına Suç Duyurusu”

Ekonomik kriz ve emekçilerin yaşadığı hak kayıplarına da değinen Temelli, TÜİK Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu:

“Yoksul halkın üzerine zamlar ve vergiler yoluyla, onların gelirlerini çalmak yoluyla bu program yürütmenin peşindeler. Nasıl çalıyorlar; TÜİK eliyle çalışıyorlar. Ben buradan TÜİK başkanı hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Kendisi suç işlemeye devam ediyor. Geride bıraktığımız 4 dönem boyunca kamu işçilerinden ve emekçilerinden, emeklilerinden her 6 ayda 5 puan çaldı. Birikimli etkisi yüzde 25’tir. Yani Temmuz ayında sadece kamu emekçilerine ve emeklilerine minimum yüzde 30 zam yaparsanız bu ancak TÜİK başkanının bu uyguladığı yöntemi telafi edebilir. Üstüne zaten enflasyon farkı var, üstüne bu ekonomik programın tahribatı var. Emeklilerin enflasyon farkı olarak verilecek fark yüzde 15 oranında gözüküyor ki 14 bin emekli maaşına yüzde 15 zam verseniz ne işe yarar? Neyi telafi edebilir? Açlık ve yoksulluk sınırının ne düzeyde olduğunu hepimiz iyi biliyoruz. Emekçilerin tabii ki bu soygun ve vurguna karşı yegane gücü örgütlü mücadeledir. Bu örgütlü mücadelesi ile ancak emekçiler, emekliler bu sömürü düzenine karşı mücadele edebilir. Bu konuda muhalefet partilerinin ortaklaştığı bir yasa teklifini bugün Meclis Başkanlığına sunacağız. Buradan Sayın Meclis Başkanına çağrımızdır; Meclis kapanmadan bunu ivedilikle gündeme alın. Çünkü Türkiye’nin en acil sorunlarından biri ekonomik krizdir. Ve bu krizin en büyük mağduru da emekçilerdir. Dolayısıyla sendikal hakları kısıtlayarak, onların bu mücadelesini engelleyerek bu sömürü düzenini devam ettirmeye karşı bizlerin mücadelesi sürecektir.”

İmamoğlu ile Görüşme Başvurusu

Temelli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmek üzere Adalet Bakanlığı’na başvurduklarını açıkladı. Görüşmenin Perşembe günü yapılmasının planlandığını belirten Temelli, henüz bir yanıt almadıklarını söyledi.

(EMK)